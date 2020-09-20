Merdivenli şehrin çöpçü katırları, son mesailerini yaptı

Kent merkezinde bulunan 19 mahalleden 6'sında bulunan merdivenli dar sokaklar ve yokuşlar 80 yıldır katırların yardımıyla temizleniyor. Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilen katırlar, kamyonetlerin giremediği dar ve yokuşlu sokakların bir asra yakındır temizliğinden sorumlu olarak çalışıyor. Temizlik görevlileri, katırlarla birlikte gece yarısından sabah 07.00'a kadar Meşrutiyet, Mithatpaşa, Tepebaşı, On Temmuz, Karaelmas ve Terakki mahallelerinde yaklaşık 30 ton çöp topluyor.

EMEKLİLİK KARARINI BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Zonguldak Belediyesi, hayvanseverlerle birlikte yapılan çalışmanın ardından katırların görevine son vererek çalışan 11 katırın emekli edilmesine karar verdi. Belediye başkanı Ömer Selim Alan, yapılan törenle katırların 20 Eylül itibariyle emekliye ayrılacağını açıkladı. Katırların, bakımıyla ilgilenecek gerekli şartları taşıyanlara ücretsiz verileceği de ifade edildi. Katırların yerine, yeni alınan çöp kamyonetlerinin görev yapacağı öğrenildi. Ayrıca sokaklarda düzenleme yapılarak, yeni konteynerler de konuldu.