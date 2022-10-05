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'Merhaba' dediği adam tarafından taciz ve darp edilen kadın: Cezasını ben ölmeden önce verin

05.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşayan Fide Uyarlar, evinin bahçesinde dolaşırken birbirlerine 'merhaba' deyip tanışıp arkadaş olduğu, evlenme teklifini kabul etmeyince de söz konusu şahıs tarafından günlerce alıkonulup işkence gördüğünü ve tacize uğradığını söylemişti. Olaydan aylar sonra konuşan Uyarlar, ''Ben ölmeden bu cezayı alsın. Çünkü bu kişi cezaevinden çıkarsa beni öldürecek. 'Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı seni öldüreceğim’ diyor. Benim sadece suçum onu istemiyorum demek'' diyerek çağrıda bulundu.

İstanbul’da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca bir süre önce Adana’ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken iddiaya göre Gökhan K. (45) ile tanışıp arkadaş oldu. Uyarlar'ın komşusu Gökhan K. arkadaşlığı ilerletip bir ay sonrada evlenme teklifinde bulundu. Ancak genç kadın bu teklifi kabul etmeyince sürekli rahatsız edip evine girip onu alıkoyup, darp edip işkence yaptı.

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ASANSÖRDE TACİZ VE İŞKENCE

Genç kadın asansörde bile tacizine, işkencesine maruz kaldı. Zanlı Gökhan K., Uyarlar'ın yan tarafındaki dairenin sahibi ile görüşüp onun yerine taşınmak için mücadele etti. Son olarak da zanlı; Uyarlar'ın evine balkondan girmiş ve kadını yine alıkoymuş, genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, “Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan” tutuklanmıştı. Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini, kavga ettiklerini öne sürmüştü.

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6 Ekim günü taciz, alıkoyma ve darp etmekten ilk duruşma yapılacak. Uyarlar duruşma öncesi 4 aydır uyuyamadığını belirterek, “Üstünden 4 ay geçti. Ben 4 aydır psikolojik tedavi görüyorum. Hiçbir şekilde uyuyamıyorum. Çünkü uyuduğum zaman olayı tekrar yaşıyorum. Evin içinde o geziyormuş gibi, beni dövüyormuş gibi oluyor. Ben bütün bunları tekrar yaşıyorum” diye konuştu.

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''CEZAYI BEN ÖLMEDEN ÖNCE VERİN''

Uyurlar, tacize uğrayan, darp edilen bütün kadınlar için bu sanığın en ağır ceza almasını istediğini belirterek şöyle devam etti: “Ben ölmeden en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben öldükten sonra, hakkımı savunmayın. Ben ölmeden bu cezayı alsın. Çünkü bu sanık cezaevinden çıkarsa beni öldürecek. Çünkü ‘benim kaybedecek bir şeyim kalmadı seni öldüreceğim’ diyor. Benim sadece suçum onu istemiyorum demek. Yakınları beni alıp şikayetimden vazgeçmemi istiyorlar. Ama ben sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır cezayı alsın.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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