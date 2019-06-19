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"Merhaba Güzel Vatanım" tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:11 | Son Güncelleme

Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'in hayatını konu alan "Merhaba Güzel Vatanım" isimli drama belgeselin tanıtımı yapıldı - Yazar Ahmet Ümit: - "Ne kadar iyi koşullarda olursan ol, ülkeni görmek istiyorsun. Moskova'da yaşarken Nazım'ın hasretini, vatan sevgisinin ne demek olduğunu çok iyi anladım" - Yönetmen Cengiz Özkarabekir: - "Bu filmde iki şey öne çıkıyor, umut ve hasret"

İSTANBUL (AA) - Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'in hayatını konu alan "Merhaba Güzel Vatanım" isimli drama belgesel tanıtıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, drama belgeselin senaristi, yazar Ahmet Ümit, yapımın ilginç bir proje olduğunu söyledi.

Nazım Hikmet ile kendisinin pek çok ortak noktası olduğunu belirten Ümit, "Şöyle ki ikimiz de politikadan geliyoruz ve ikimiz de aynı partinin üyeleriyiz. İkimiz de Moskova'ya gidiyoruz ve Moskova'da nasıl bir hat izleyeceğimizi seçiyoruz." dedi.

Belgesel olarak başladıklarını, senaryoda dramatik sahnelerin artmasıyla yapıma belgesel-drama olarak devam etme kararı aldıklarını anlatan Ümit, "İkimizin de hayatı hem dramatik hem trajik hem de çok gerilim yüklü." diye konuştu.

Moskova'nın güneşin çok az görüldüğü gri bir şehir olduğunu kaydeden Ümit, şöyle devam etti:

"Ne kadar iyi koşullarda olursan ol, ülkeni görmek istiyorsun. Moskova'da yaşarken Nazım'ın hasretini, vatan sevgisinin ne demek olduğunu çok iyi anladım. Hayallerinin ülkesi belki gittiği zaman ama Türkiye, Türkiye'deki güneş, İstanbul, boğaz gerçekten bambaşka. Bunun için dönüşle başlasın, her şey güzel bir şekilde başlasın ve filmimizin ismi 'Merhaba Güzel Vatanım' olsun dedik."

- "İki şey öne çıkıyor, umut ve hasret"

Yönetmen Cengiz Özkarabekir, drama belgeselin çok heyecanlandığı ve keyif aldığı bir proje olduğunu, oyuncuların da senaryoya ve çekimlere katkı sağladığını söyledi.

Filmin oyuncu kadrosuna ve çekimlere ilişkin bilgi veren Özkarabekir, "Bu filmde iki şey öne çıkıyor, umut ve hasret. Bu film umudu anlatıyor, umut hepimize lazım ama işin hasret tarafı da var, vatana olan hasret." değerlendirmesine bulundu.

Özkarabekir, filmin imece usulü ortaya çıktığını belirterek, yardım eden ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Yapımda Ahmet Ümit'i oynayan Yetkin Dikinciler ise şairlere, yazarlara, edebiyata ve sanata dair her şeye yaklaşmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Bir ürün ortaya koyarken geriye dönüp bu ince dokunuşlara bir kere daha bakmakta yarar var." diyen Dikinciler, şunları kaydetti:

"Oyuncu olarak Nazımla ilgili teklifler geldiğinde biraz imtina ediyorum, her şeye balıklama atlamamaya çalışıyorum, bir yandan da içim gidiyor. Ne mutlu ki yine edebiyata dair, yine kendi topraklarımızın çıkardığı insanımıza dair bir şeyler yapıyoruz."

Ahmet Ümit'in gençliğini oynayan Serkan Altıntaş ise çok güzel bir ekiple çalıştıklarını belirterek, "Güzel bir film bizi bekliyor, çektikçe heyecanlanıyoruz." diye konuştu.

Nazım Hikmet'i Yetkin Dikinciler'in, Ahmet Ümit'i de Serkan Altıntaş'ın oynadığı "Merhaba Güzel Vatanım", Nazım Hikmet'in Moskova'ya uzanan yolculuğunun Ahmet Ümit'in hayatı ve 1980'li yıllarda Moskova'ya gidişi üzerindeki etkilerini konu alıyor.

Moskova, Gaziantep ve Bursa'da çekimleri yapılan filmin İstanbul çekimlerinin dört hafta içinde tamamlanması ve projenin Kasım 2019'da Türkiye'de vizyona girmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Ümit Merhaba Güzel Vatanım nazım hikmet

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