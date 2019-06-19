"Merhaba Güzel Vatanım" tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'in hayatını konu alan "Merhaba Güzel Vatanım" isimli drama belgesel tanıtıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, drama belgeselin senaristi, yazar Ahmet Ümit, yapımın ilginç bir proje olduğunu söyledi.

Nazım Hikmet ile kendisinin pek çok ortak noktası olduğunu belirten Ümit, "Şöyle ki ikimiz de politikadan geliyoruz ve ikimiz de aynı partinin üyeleriyiz. İkimiz de Moskova'ya gidiyoruz ve Moskova'da nasıl bir hat izleyeceğimizi seçiyoruz." dedi.

Belgesel olarak başladıklarını, senaryoda dramatik sahnelerin artmasıyla yapıma belgesel-drama olarak devam etme kararı aldıklarını anlatan Ümit, "İkimizin de hayatı hem dramatik hem trajik hem de çok gerilim yüklü." diye konuştu.

Moskova'nın güneşin çok az görüldüğü gri bir şehir olduğunu kaydeden Ümit, şöyle devam etti:

"Ne kadar iyi koşullarda olursan ol, ülkeni görmek istiyorsun. Moskova'da yaşarken Nazım'ın hasretini, vatan sevgisinin ne demek olduğunu çok iyi anladım. Hayallerinin ülkesi belki gittiği zaman ama Türkiye, Türkiye'deki güneş, İstanbul, boğaz gerçekten bambaşka. Bunun için dönüşle başlasın, her şey güzel bir şekilde başlasın ve filmimizin ismi 'Merhaba Güzel Vatanım' olsun dedik."