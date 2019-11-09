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"Merhaba Güzel Vatanım"a Küçükçekmecelilerden büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

Şair Nazım Hikmet Ran ile yazar Ahmet Ümit’ in hayatını konu alan "Merhaba Güzel Vatanım" filmi özel gösterimle Küçükçekmece seyircisiyle buluştu.

Şair Nazım Hikmet Ran ile yazar Ahmet Ümit’ in hayatını konu alan "Merhaba Güzel Vatanım" filmi özel gösterimle Küçükçekmece seyircisiyle buluştu. Küçükçekmeceli sanatseverler filme büyük ilgi gösterdi. Filmin yönetmeni Cengiz Özkarabekir ise, "Türkiye ile Avrupa’da aynı anda vizyona giren filmimize gösterilen ilgiden çok memnunuz" dedi.
Nazım Hikmet ile Ahmet Ümit’in hayat hikayelerinden uyarlanan filmde, Cengiz Özkarabekir, yönetmen koltuğuna oturdu. Yetkin Dikinciler, Nazım Hikmet’e, Serkan Altıntaş ise Ahmet Ümit’e hayat verdi. Filmin oyuncu kadrosunda ise Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi gibi ünlü isimler yer aldı. Film, Nazım Hikmet’in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in Moskova’ya gidişi üzerindeki etkisi ve Ümit’in fırtınalı yaşamına yansımalarını gözler önüne seriyor. Filmde aynı zamanda Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’in zorlu hayat serüvenlerinin edebi kişiliklerinin oluşması üzerindeki etkisi anlatılıyor.

“Kültür sanatı çocuklarla ve gençlerle buluşturmak benim önceliğim”
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen özel gösterime Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Sanatı ve sanatçıyı Küçükçekmecelilerle buluşturmak için çalıştıklarını belirten Kemal Çebi "Biz Küçükçekmece’de kültür ve sanatı öne çıkarmak istiyoruz. Küçükçekmece denilince akla birkaç şeyin gelmesini ve bunların başında da sanatla kültürün olmasını istiyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin kültür ve sanatla tanışması benim önceliklerim arasında. Diğer önceliklerim ise kadınlar ve öğrenciler. Sizlerden aldığım destekle tüm bunları başaracağım" dedi. Filmi izleyen Kemal Çebi ayrıca, filmin yönetmeni Cengiz Özkarabekir’ e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

"Hayat kısa sanat uzun mottosuyla yola çıktık"
1 Kasım’da vizyona giren filme gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirten Cengiz Özkarabekir, "Belgesel tadı olan bir drama filmi çektik. Anlattığımız hikaye Türk siyasi tarihinin, sol kesimin hikayesini de anlatıyor. Filmde beni en çok etkileyen Nazım Hikmet’in hasreti. Aslında hasret ve umut, bu filmin iki ana teması beni çok etkiledi. Filmimizde kurmaca yok, yaşanmış hikayelerden yola çıktık. Dolayısıyla kültür ve sanatın iyileştirici, kurtarıcı etkisini anlatıyor. Hayat kısa sanat uzun mottosuyla yola çıktığımız bir film. Siyaset ne kadar belirleyici olsa da dünyayı değiştiren şey sanattır. Küçükçekmece Belediyesi kültür ve sanatın, edebiyatın yanında olduğunu gösterdi. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen özel gösterime katılan Küçükçekmeceli vatandaşlar da Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ ye teşekkür ederek, filmi çok beğendiklerini söyledi.

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