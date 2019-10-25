"Merhaba Güzel Vatanım"ın galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Şair Nazım Hikmet Ran ile yazar Ahmet Ümit'in hayatını konu alan "Merhaba Güzel Vatanım" adlı filmin galası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey konser salonuda gerçekleştirildi.

Sanat dünyasından birçok ismin katıldığı galada gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Cengiz Özkarabekir, filmde Nazım Hikmet Ran ve Ahmet Ümit'in kesişen hayatları üzerinden gerçek bir hikaye anlattıklarını söyledi. Özkarabekir, "Bu hayatlar üzerinden kültür ve sanatın kurtarıcılığını, iyileştirici yanını ve biraz da umudu anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla filmde bir belgesel tadı var. Kurmaca yapmadık. Filmin bir güzel yanı daha var. Çünkü filmi anlatan Nazım Hikmet ve bu anlamda da filmde çok farklı bir anlatım tarzı var." dedi.

- "Herkes kendi hayatının kesiştiği bir figürü bulabilir"

Filmde Nazım Hikmet Ran'ı canlandıran Yetkin Dikinciler de filmin docu drama (yarı belgesel) yanına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Docu drama, batılıların koyduğu bir kavram aslında, ama benim anladığım filmin yarısı belgeselse yarısı hayattır ve içinde hayat var demektir. Önemli olan da seyirci filmde neyi görmesinden öte bu ülke, bu topraklar ve bu toprakların insanları, uzak ya da yakın geçmişte neler yaşadılar, neler yaşıyorlar ve neler yaşayacaklar. Bunlarla ilgili zamanda bir atlama yapabilirsek, herkes kendi hayatının kesiştiği bir figürü bulabilir. Bu bazen Ahmet Ümit'tir, bazen Nazım Hikmet'tir. Yani herkes zihninde bir seyirci bulacak ve diyecek ki 'Benden önce de hayatlar yaşandı ve ben bir hayat yaşıyorum, benden sonra da hayatlar yaşanacak ama ben sadece bir ara halka olmamalıyım. Kendi hayatımdan ve bütün bir hayattan sorumluyum. Bunun için ne yapabilirim."