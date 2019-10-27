Merhum binbaşıya KDK kararıyla temsili mezar

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) kararıyla, medfun olduğu şehitliğin bulunduğu kışlanın taşınmasıyla mezar yeri belli olmayan İstiklal madalyası sahibi merhum binbaşı için anıt mezar yapılacak.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma başvuran bir vatandaş, babasının amcasının İstiklal Savaşı'nda birçok cephede bulunduğunu, 1927 yılında İstiklal madalyası aldığını, 1938 yılında binbaşı rütbesindeyken, bomba talimi sırasında yaşanan kaza nedeniyle vefat ettiği bilgisini verdi.

Harbiyeli Şehitler Anıtı'nda adı da yer alan akrabasının cenazesinin Kabakyazı Kışlası arazisinde şehit mezarlığına defnedildiğini aktaran vatandaş, aile fertlerinin bu mezarı ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Vatandaş, 2018 yılında iş için bulunduğu Sivas'ta büyük amcasının mezarını ziyaret etmek istediğinde Kabakyazı Kışlasının taşındığını gördüğünü ve bunun üzerine amcasının mezarının nereye nakledildiğini öğrenmek istedi.

Çabaları sonuçsuz kalan vatandaş, KDK'ye başvurarak, büyük amcasının mezarının bulunmasını, bulunamaması halinde anısının yaşatılması için masraflarının kendisi tarafından karşılanacağı bir anıt mezar yapılması talebinde bulundu.