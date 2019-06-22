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Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 8.

Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın görevi sırasında, gittiği yerlerde kendisini takip eden ambulansı uzun yıllar sonra İhlas Haber Ajansı ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanlığı ambulansı artık Tuğrul Akalın isimli vatandaş tarafından karavan olarak kullanılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin iz bırakan liderlerinden olan merhum Turgut Özal’ın görevi sırasında, kendisini gittiği yerlerde takip eden o dönemler Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans yıllar sonra İHA muhabiri tarafından ortaya çıkarıldı. Amerikan malı 1991 model olan ambulans şimdilerde 2 çocuk babası inşaat mühendisi gezginci Tuğrul Akalın tarafından karavana çevrilmiş durumda. 4 bin 700 motor hacmi ve 200 litreye yakın benzin deposu olan ambulans, o dönemin şartlarına göre oldukça kuvvetli ve büyük olduğu için çok fazla kullanılmadı. Ancak araç içerisinde ambulansa ait izler hala ilk günkü gibi çalışır vaziyette duruyor.
Cumhurbaşkanı Özal, vefat ettikten sonra bir mühlet Cumhurbaşkanlığı’nda muhafaza edilen araç, ihale usulu satışa çıkarıldı. Satıştan sonra ikinci sahibi olan Akalın, araç ile ilgili, “Bu aracımız Sağlık Bakanlığı’na ait rahmetli Özal’ın ambulanslarından biriymiş. Araç büyüklüğünden dolayı çok fazla kullanılmamış, rahmetli vefat ettiği zaman da Cumhurbaşkanlığında bir alt geçit mevcut, o alt geçitten geçemediği için diğer ambulansa bindirmişler, bunu kullanmamışlar. Rahmetli öldüğünden itibaren de Cumhurbaşkanlığı içerisinde muhafaza edilmiş. Biz aracı 2014 yılında aldık. Aldığımızda çok kullanılmamıştı, bizden önce alan arkadaş ihale ile almış. Aldığımızda 20 bin kilometredeydi. Türkiye’de bunun parçalarını bulmak çok uygun değil. Amerika’da bunlar şahin aracı gibi çok bulunan araçlar. Bir çok parçasını Amerika’dan getirdik” dedi.
Akalın, karavana çevirdiği Özal’ın ambulansı ile önümüzdeki aylarda Orta doğu turuna çıkacak. Oradan da izlenimlerini paylaşmayı isteyen Akalın, “Araç kullanılmaz vaziyette idi ve biz alıp restore ettik, rahmetliye saygımızdan dolayı kullanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın karavana dönüştürülen ambulansı
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