Merhum Dekan Taşmektepligil gözyaşlarıyla memleketine uğurlandı

Yaşadığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, fakülte önünde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında memleketi Tokat’a uğurlandı.

Gerçekleştirilen törende konuşan OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Soner Çankaya, Taşmektepligil ile 22 yıla yakın bir kardeşlikleri olduğunu belirterek, “Camiaya kazandırdığı birçok bilim insanı ve bilimsel eseri bulunmaktadır. Ülkemizde spor alanında eğitim veren tüm akademik camia tarafından saygı duyulan ağabeyimin hastalığı süresince son ana kadar görevinin başında bulunması takdire şayandır. Dolayısıyla kendisinin Hakk’a yürümesi sevenlerini derinden üzmüştür. Adalete, liyakata, söze, arkadaşlığa, dostluğa son derece önem veren ağabeyimize rahmet; ailesine, komşularına, mesai arkadaşlarına, öğrencilerine, sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.

“30 yıllık arkadaşımı kaybettim”

Yaşadığı acı dolayısıyla zaman zaman konuşmakta zorlanan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Hepimiz çok üzgünüz. Bu gerçeği hepimiz yaşayacağımızı bilsek de, her gün binlerce insan bu dünyadan göçüp gitse de, yakınımız bildiğimiz birisi bu durumla karşılaştığında üzülüyoruz. Ben 30 yıllık arkadaşımı kaybettim. Mertti, açık sözlüydü, güvenilirdi, çalışkandı. Hastalığı döneminde son ana kadar görevinin başında kaldı. O haliyle bile bile çok çalıştı. Günlük yaşamın koşuşturmacası içerisinde gözümüzden kaçan ihmallerimiz de olabiliyor. Bu durum, bundan sonraki hayatımızı tanzim etmek için bizim için en büyük ders. Pırıl pırıl evlatlar yetiştirdi, onlar bizlere emanet. Allah Yalçın hocamızdan razı olsun. Hepinize katılımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” diye konuştu.