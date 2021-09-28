Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Aslı Gönül Açar şimdi çok güzel bir genç kız oldu

66 yaşında kaybettiğimiz değerli sanatçı Kayahan ardında iki kız çocuğu bıraktı. Nur Açar’dan, olan evliliğinde kızı Beste Açar 47 yaşındayken, İpek Açar’dan olan kızı Aslı Gönül Açar 21 yaşına bastı. Çocukluk hali ile hatırladığımız Aslı Gönül, şimdilerde çok başarılı ve güzel bir genç kızoldu. İşte merhum sanatçı Kayahan’ın kızının son hali…

KAYAHAN’IN KIZI ASLI GÖNÜL AÇAR BÜYÜDÜ

İpek Açar ile evliliği epey eleştirilen Kayahan’ın bu evlilikten bir kızı oldu. 2015 yılında tam 66 yaşındayken hayatını kaybeden Kayahan’ın ardından eski eşi 4 yıl sonra Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Kayahan’ın Nur Açar’dan olan evliliğinden doğan kızı Beste Açar bu evliliğe epey tepki gösterdi. İpek Açar ile Kayahan’ın kızları ise bu karmaşa da kendini eğitimine vererek fizik alanında eğitim görmeye başladı. Şimdi 21 yaşında olan Aslı Gönül’ün annesine benzerliği dikkat çekti. İşte Kayahan’ın kızı Aslı Gönül’ün son hali…

ŞARKICI KAYAHAN’IN KIZI FİZİK ALANINDA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDİYOR

2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkat çekti. Fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'ni kazanan Aslı Gönül Açar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

İPEK AÇAR KAYAHAN’IN DİĞER KIZI BESTE AÇAR İLE EPEY SORUN YAŞADI

İpek Açar ve Kayahan, 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, kızları Aslı Gönül'ü 2000 yılında kucaklarına almıştı. Ancak usta sanatçı, 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu. İpek Açar, Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra 13 Eylül 2019'da müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu.

Kayahan’ın diğer kızı Beste Açar ise bu duruma çok bozularak, İpek Açar’ın hala babasının soyadını taşımasına sosyal medyadan isyan etmişti.



