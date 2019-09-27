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Merhum Şeyhmus Tatlıcı’nın oğlunun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu hakkında eşi Melisa Tatlıcı’ya cinsel saldırıda bulunduğu ve darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu hakkında eşi Melisa Tatlıcı’ya cinsel saldırıda bulunduğu ve darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanık Tatlıcı’nın ’Kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapsi istendi.
Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendiyle aynı ismi taşıyan oğlunun eşi Melissa Tatlıcı’ya cinsel saldırı ve darp uyguladığı suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmazken, Melissa Tatlıcı ve tarafların avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Şeyhmus Tatlıcı’nın Maslak’taki evlerinde eşine karşı ’Hakaret’, ’Cinsel saldırı’, ’Tehdit’, ve ’Kasten yaralama’ suçlarını işlediği iddiasıyla dava açıldığını kaydetti.
Davaya ilişkin iddiaların 31 Temmuz 2017 işlendiğini belirten cumhuriyet savcısı, olayın ardından Melissa Tatlıcı’nın Sarıyer Devlet Hastanesinden 1 Ağustos 2017 tarihinde rapor aldığını ve Şeyhmus Tatlıcı’nın cezalandırılmasına yönelik şikayetinin olmadığını vurguladı.
Cumhuriyet savcısı, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın Melissa Tatlıcı’ya 14 Eylül 2017’de İstanbul 14. Aile Mahkemesinde boşanma davası açtığını belirterek, Melissa Tatlıcı’nın şikayet süresi olan 6 ayın bitmesine bir gün kala 30 Ocak 2018’de sanık Tatlıcı’dan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Mütalaada, sanık Tatlıcı’nın ’hakaret’, ’cinsel saldırı’ ve ’tehdit’ suçlarını işlediğini ilişkin kesin delil bulunmadığı belirtildi. Sanığın, ’kasten yaralama’ suçunu işlediğini ilişkin iddianın ise Sarıyer Devlet Hastanesinden ve Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünden alınan raporlar ile desteklendiği kaydedildi.
Cumhuriyet savcısı, Melissa Tatlıcı’nın hayati tehlike geçirmediğini belirterek, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın, ’hakaret’, ’cinsel saldırı’ ve ’tehdit’ suçlarından beraatine karar verilmesini talep etti. Sanığın eşine paspas sopası ile vurduğunu belirten cumhuriyet savcısı, ’Kasten yaralama’ suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyeti, son savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

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