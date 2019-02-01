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Meriç Deltası 30 binden fazla su kuşunu ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:51 | Son Güncelleme

Türkiye-Yunanistan sınırında yer alan Meriç Deltası'nda, Doğa Koruma Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri ve akademisyenler tarafından yapılan sayımda, bölgenin 30 binden fazla su kuşunu misafir ettiği belirlendi - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak: - "Yunanlı meslektaşlarımız da bizimle beraber sayım yaptılar. Bu sayede bütün Meriç Deltası'nın su kuşu popülasyonlarını tespit ettik"

EDİRNE (AA) - Meriç Deltası'nın 30 binden fazla su kuşunu misafir ettiği belirlendi.

İpsala ve Enez ilçeleri arasında bulunan Meriç Deltası'ndaki kuş türleri, Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerince sayıldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yer alan Gala Gölü'nün Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğunu söyledi.

Gala Gölü Milli Parkı'nda çok fazla su kuşunun kışlayarak ürediğini anlatan Bacak, "Bizim amacımız, burada kışlayan popülasyonu tespit etmek. 20 bin su kuşu bir yerde kışlıyorsa, orası Ramsar sözleşmesiyle koruma altına alınmış sulak alan anlamındadır. Uluslararası öneme sahip bir sulak alandır. Yaklaşık 10 bine yakın kuğuyu bir arada gördük. Türkiye'de saydığımız kuğudan daha fazla kuğuyu sadece Gala Gölü ve Meriç Deltası'nda görebiliyoruz." diye konuştu.

Sayımın Yunanistan ile eş zamanlı yapıldığını aktaran Bacak, şunları kaydetti:

"Yunanlı meslektaşlarımız da bizimle beraber sayım yaptılar. Bu sayede bütün Meriç Deltası'nın su kuşu popülasyonlarını tespit ettik. İletişim halinde olacağız. Onlar bize verilerini yollayacak, biz onlara verilerimizi yollayacağız. Meriç Deltası'nda kış aylarında ne kadar su kuşu kışlıyor. Biz su kuşu sayımı yaparak uzun vadede sulak alanları korumayı ve insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Belki ileride burası eko-turizm sahası olacak. Düşünün Türkiye'nin her yerinden avcı geleceğine sadece kuşları fotoğraflamak sadece kuşları görmek için buraya insanlar gelecek."

Çeltik tarlalarının da su kuşlarının önemli beslenme alanlarından biri olduğunu dile getiren Bacak, bölgede 30 binden fazla su kuşunun sayıldığını kaydetti.

Bacak, Meriç Deltası'ndaki göller, sazlıklar, çayırlıklar, çeltik alanları, söğüt ve ılgınlardan oluşan ağaç topluluklarının su kuşlarının üreme, beslenme alanı olduğunu dile getirdi.

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30 bin Gala Gölü Meriç Deltası su kuşu

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