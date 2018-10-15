EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinden geçen Meriç Deresi suyunun rengi fabrika atıkları nedeniyle zaman zaman "gri ve beyaz" akıyor.
Edirne'ye 90 kilometre uzaktaki ilçedeki yer yer tarım arazilerinin sulanmasında da kullanılan suyun rengi atıklar nedeniyle zaman zaman değişiklik gösteriyor. Kirlilik nedeniyle etrafa yayılan kötü koku da hissediliyor.
Deredeki kirlilikle ilgili Meriç Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri derede inceleme yaptı.
Küçükdoğanca Mahallesi Muhtarı İsmail Ahmet İşözü, derenin 10 kilometre sonra Meriç Nehri ile birleştiğini söyledi.
Derenin çeltik ve ayçiçeği yağı fabrikalarının atıkları nedeniyle kirlendiğini iddia eden İşözü, "Deremizin ilk girişi temiz burası fabrikalardan sonra maalesef bu rengi alıyor. Büyük ihtimalle fabrika atıklarından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Haftanın iki, üç günü bu şekilde akıyor. Şu anda gri beyaz karışımı, yeşil gibi türlü tonlarda akıyor dere. Canlı yaşamıyor maalesef burada. Bundan 25-30 yıl önce biz burada balık tutuyorduk gençliğimizde. Fakat gördüğümüz gibi canlı yok." dedi.
Derenin korkunç bir koku yaydığını anlatan İşözü, "Koku ilçeye de yayılıyor. Ergene Nehri gibi korkunç bir koku salıyor. Bu suyla tarım yapmak zorundayız. Motopomplarla bu suyu maalesef çekiyoruz tarım arazilerimizi suluyoruz. Bu suyu kısmen de olsa kullanmak zorunda kalıyoruz. Deremiz Meriç Nehri'ne karışıyor ondan sonra da İpsala Ovamıza gidiyor bu kirli su. Geçen yıl da gereli müracaatları yaptık fakat bir sonuç alamadık. Az önce de yetkililer numune aldı. İnşallah bu kirlilik bitecek." diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Oltayla yakaladı! Sudan çıkardığında neye uğradığını şaşırdı
Genç mucidin uçan aracı görenleri hayran bıraktı!
Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...
Tarihi ada 7,8 milyon dolara satışa çıkarıldı
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Okuyucu Yorumları 0 yorum