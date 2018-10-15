Derenin çeltik ve ayçiçeği yağı fabrikalarının atıkları nedeniyle kirlendiğini iddia eden İşözü, "Deremizin ilk girişi temiz burası fabrikalardan sonra maalesef bu rengi alıyor. Büyük ihtimalle fabrika atıklarından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Haftanın iki, üç günü bu şekilde akıyor. Şu anda gri beyaz karışımı, yeşil gibi türlü tonlarda akıyor dere. Canlı yaşamıyor maalesef burada. Bundan 25-30 yıl önce biz burada balık tutuyorduk gençliğimizde. Fakat gördüğümüz gibi canlı yok." dedi.

Derenin korkunç bir koku yaydığını anlatan İşözü, "Koku ilçeye de yayılıyor. Ergene Nehri gibi korkunç bir koku salıyor. Bu suyla tarım yapmak zorundayız. Motopomplarla bu suyu maalesef çekiyoruz tarım arazilerimizi suluyoruz. Bu suyu kısmen de olsa kullanmak zorunda kalıyoruz. Deremiz Meriç Nehri'ne karışıyor ondan sonra da İpsala Ovamıza gidiyor bu kirli su. Geçen yıl da gereli müracaatları yaptık fakat bir sonuç alamadık. Az önce de yetkililer numune aldı. İnşallah bu kirlilik bitecek." diye konuştu.

