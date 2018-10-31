Meriç Deresi'ndeki kirlilik

"Zira Belediyemiz mevcut altyapı sistemini mücavir alanı içerisinde hayata geçirmeden evvel ve halen mücavir alanımız dışarısında kalan köy ve yerleşim yerleri tarafından dereye tahliye edilen evsel atık suların karakteristikleri, geçtiğimiz ay içerisinde gözlemlendiği gibi sucul ekosistemin rengini ve alkalinitesini değiştirerek dere kenarlarında can bulan bitkilerin renklerinin beyazlayarak kurumasına sebebiyet verecek nitelikte olmamıştır.

Yörük, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki kanalizasyon şebekesinde oluşan arıza sebebiyle hattın belli noktalarında tıkanıklık oluştuğu, oluşan tıkanıklığın geri tepmeye neden olmaması ve ilçe sakinlerini mağdur etmemesi amacıyla onarım süresince dereye geçici tahliye işleminin gerçekleştiğini ifade etti.

16 Ekim 2018 tarihinde Belediyemiz mücavir alanı içerisinde faaliyet göstermekte olan yağ fabrikasının üretim sonucu oluşan zararlı proses sularını yine belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan sulama ve tahliye kanalına arıtmaya tabi tutmaksızın tahliye ederek ikinci bir deşarj borusu vasıtasıyla derenin akış yatağı boyunca toksik etki yaratan bir kirliliğe sebep olduğu, belediyemiz ekiplerince yerinde tespit edilmiş, aynı fabrikaya 02 Mart 2018 tarihinde yapılan ziyarette fabrika bünyesinde mevcut bir evsel atık su arıtma ünitesi bulunuyor olmasına rağmen oluşan atık suları belli dönemlerde sürekli değil kesikli faaliyet göstererek manuel olarak takıp çıkardıkları bir dirsek ile yönettikleri bilgisi ilgili kurumlarla paylaşılmıştır."

İki hafta önce dere, kimi yerde beyaz kimi yerde ise gri renklerinde akmasıyla gündeme gelmişti.

