"Meriç Deresi'nin suyu tarımda kullanılmıyor"

EDİRNE (AA) - Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, rengi değişen Meriç (Küçükdoğanca) Deresi'nden tarımsal sulama yapılmadığını belirtti.
Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derede bir koku olduğunu ve kirlilik gözlendiğini ancak suyunun tarımsal faaliyetlerde kullanılmadığını söyledi.
Dere üzerinde sulama pompaları bulunmadığını ve bölgedeki arazilerin buradan su çekmediğinin altını çizen Ergin, şöyle devam etti:
"Meriç Deresi hep böyle değildi, sanayileşmeden sonra biraz kirlenmeler oldu. Derenin kirliliği ortada. Farklı sebeplerden dolayı dere kirlenmiş durumda. Kirlilik ve koku mevcut. Ama olayı tarım açısından değerlendirmekte de fayda var. Bizim burada kurulu pompalarımız yok. Yani hiçbir çiftçi, hiçbir bahçeci buradan sulama yapmıyor. Kesinlikle tarımda kullanılmayan bir su. Bu anlamda dereden tarımsal amaçlı su kullanılmadığını vurgulamak isterim. Tarım için kullanılmayan bir su. Bu bölgedeki üreticilerimiz bu suyu kullanmıyor. Kirlilikle ilgili ilgili kurumlar numune alıp, gerekli işlemleri başlattılar. En kısa sürede sorunun tespit edilip, çözüleceğini düşünüyorum. Bu şekilde deremizin eski günlerdeki gibi temiz akacağını umuyorum."
- Kanalizasyon hattı arızasından olduğu tespit edildi
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin numuneler üzerinde yaptıkları incelemelerde, deredeki renk değişiminin Meriç Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki sızıntıdan kaynaklandığı belirlenmişti.
Ekiplerce dere etrafındaki bakliyat paketleme, ayçiçeği yağı ve pirinç üretimi tesislerinde yapılan incelemede, bir olumsuzluğa rastlanılmamıştı.
Sazlık alanda meydana geldiği için fark edilmeyen kanalizasyon arızası için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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