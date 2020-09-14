Meriç İzgi Koko’yu geri aldı mı? Maymunlu paylaşımlar nedeniyle tepki çeken fenomen Meriç İzgi kimdir?

Maymunu Koko ile yaptığı paylaşımlarla çok sayıda takipçi elde eden ünlü sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu kez düzenlenen operasyonun ardından sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fenomen Meriç İzgi’nin evine operasyon yapılmıştı. Bu nedenle ünlü fenomenin takipçileri tarafından Meriç İzgi’nin maymunu neden alındı sorusu sorulmaya başlanmıştı. Bilgilere göre; yapılan operasyonda, Türkiye’ye kaçak yollar ile sokulan ve bakımı yasak olan maymuna polisler tarafından el konulmuştu. Aynı zamanda Meriç İzgi’ye de işlem yapılmıştı. Maymun da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Bunun yanı sıra daha önce Meriç İzgi’ye bir kez daha operasyon gerçekleştirildiği ve başka bir maymuna daha el konulduğu öğrenilmişti. Bunun üzerine Meriç İzgi’ye yönelik tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Ayrıca Meriç İzgi maymun cinsi nedir sorusuna da yanıt aranıyor. Maymunun cinsinin Makak cinsi olduğu belirtiliyor. Şimdi, Meriç İzgi maymunu geri aldı mı sorusunun cevabı da merak ediliyor.