Meriç İzgi Koko’yu geri aldı mı? Maymunlu paylaşımlar nedeniyle tepki çeken fenomen Meriç İzgi kimdir?

Maymunu Koko ile yaptığı paylaşımlarla çok sayıda takipçi elde eden ünlü sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu kez düzenlenen operasyonun ardından sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fenomen Meriç İzgi’nin evine operasyon yapılmıştı. Bu nedenle ünlü fenomenin takipçileri tarafından Meriç İzgi’nin maymunu neden alındı sorusu sorulmaya başlanmıştı. Bilgilere göre; yapılan operasyonda, Türkiye’ye kaçak yollar ile sokulan ve bakımı yasak olan maymuna polisler tarafından el konulmuştu. Aynı zamanda Meriç İzgi’ye de işlem yapılmıştı. Maymun da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmişti.
Bunun yanı sıra daha önce Meriç İzgi’ye bir kez daha operasyon gerçekleştirildiği ve başka bir maymuna daha el konulduğu öğrenilmişti. Bunun üzerine Meriç İzgi’ye yönelik tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Ayrıca Meriç İzgi maymun cinsi nedir sorusuna da yanıt aranıyor. Maymunun cinsinin Makak cinsi olduğu belirtiliyor. Şimdi, Meriç İzgi maymunu geri aldı mı sorusunun cevabı da merak ediliyor.
Meriç İzgi Koko adlı maymunu ile yaptığı paylaşımlar ve onları yasadışı yollarla getirip beslediği yönündeki iddialar nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekiyor. Son olarak ünlü sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Meriç İzgi yaptığı paylaşımda; “Uzun düşünce fırtınasından sonra bir karara vardım. Bir sürelik (belki de kalıcı olarak, henüz belli değil) Koko ile yaptığım sevimli paylaşımlara ara vereceğim. Her günüm onunla geçtiği için story’lerimde ona yer vermeden edemiyordum. Bahçeli bir evde yaşıyorum, ona yaşayabilmesi için uygun bir ortam sağlayabildiğim için benimle beraber. Amacım kimseyi maymun sahiplendirmeye özendirmek değil, ki bunu kimseye asla tavsiye etmiyorum. Bakımı zor, yoğun ilgi isteyen bir canlı. Hakkımda çıkan tüm karalama kampanyalarına istinaden, en çok Koko’nun iyiliği ve beraberliğimizin devamı için bu şekilde olması gerektiği kanaatine vardım. Büyümeye ihtiyacı var, fakat kafeslerde değil. O iyi olacak, daima sevgi ile büyüyecek. Teşekkürler” ifadesini kullandı.
Meriç İzgi hakkında elindeki maymunun 3. maymun olduğu ve maymunların doğal ortamlarından zorla alındıkları yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Peki, Meriç İzgi kaç yaşında? Meriç İzgi nereli?
1996 senesinde Adana’da doğan Meriç İzgi yaş olarak şu anda 24 yaşında. Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nde okuyan İzgi, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımlarda çok sayıda takipçi elde etti. Yazar Fırat İzgi’nin oğlu olan ünlü fenomenin güncel olarak Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü ismin takipçileri tarafından Meriç İzgi nerede oturuyor sorusuna da yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan’daki eve operasyon düzenlendiği için İzgi’nin Eyüpsultan’da oturduğu düşünülüyor.
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