EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Edirne'de kültürel miras ve ulaşım anlamında önemli bir yere sahip Meriç Köprüsü, ayaklarında bulunan çift başlı ejder figürüyle Selçuklu'ya "vefa" mührünü de geleceğe taşıyor.

Sultan Abdülmecid zamanında yapılan 206 metrelik Meriç Nehri'nin taştan gerdanlığı, Osmanlı döneminde inşa edilmesine rağmen taşıdığı Selçuklu figürüyle de dikkat çekiyor.

Selçuklu dönemindeki eserlerde görülen bereket, güç kudret temsili ejder, Meriç Köprüsü'nde kendisini gösteriyor.

- "Selçuklu'ya bir vefa atfında bulunulmuştur"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mecidiye Köprüsü olarak bilinen Meriç Köprüsü'nde bir vefa örneğinin gizli olduğunu söyledi.

Çok fazla belirgin olmayacak şekilde, nehrin kaynak akış yönünün ikinci ayağında ay ve yıldızla nakşedilen çift başlı ejderin, aslında Osmanlı'nın Selçuklu'ya bir atfı olduğunu ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Köprüde, Osmanlı'nın Selçuklu Devleti'ne olan vefa borcunu ifade eden iki başlı ejderi görmek mümkündür. Köprünün kaynak tarafındaki ayaklarında bulunan çift başlı ejder, Selçuklu mimarisinde Selçuklu toplumunda bolluk ve bereketi ifade eden bir anlayışı sergiler. 1847 yılında işte bu köprüye de çift başlı ejderha koyularak, Selçuklu'ya bir vefa atfında bulunulmuştur."