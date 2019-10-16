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Meriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesindeki Meriç Nehri'nde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.

Meriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesindeki Meriç Nehri'nde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Meriç Nehri'nde lastik botta, bir grup kaçak olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 8'i çocuk, 3'ü kadın, toplam 37 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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