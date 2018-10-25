Meriç Nehri'nde kaçak botunun battığı iddiasıyla arama başlatıldı (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Edirne'de, askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olduğu iddiası üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde yaklaşık 5 kilometrelik alanda yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı. AFAD Edirne arama ekiplerinin çalışmalarına yarın devam edeceği öğrenildi.

