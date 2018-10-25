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Meriç Nehri'nde kaçak botunun battığı iddiasıyla arama başlatıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Edirne'de, askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olduğu iddiası üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Edirne'de, askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olduğu iddiası üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde yaklaşık 5 kilometrelik alanda yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı. AFAD Edirne arama ekiplerinin çalışmalarına yarın devam edeceği öğrenildi.

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