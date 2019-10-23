HABER

Meriç Nehri'nde kaçakların kullandığı lastik botlar toplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 13:19 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, kaçak göçmenlerin, Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek için kullandıkları lastik botlar, AFAD ekiplerince toplandı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, kaçak göçmenlerin, Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek için kullandıkları lastik botlar, AFAD ekiplerince toplandı.
Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmak isteyenlerin kullandığı güzergahlardan biri olan Edirne'nin Meriç ilçesi Karayusuflu Köyü'nde, AFAD ekipleri Meriç Nehri'nde arama faaliyeti gerçekleştirdi. 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan aramalarda, kaçakların bıraktığı ve Meriç Nehri'nden geçişlerde kullandıkları 60 lastik şişme bot bulundu. Ekipler tarafından botlar toplandı.
AFAD ekiplerinin çalışmasını 5'inci Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da takip etti. AFAD ekipleri, Tuğgeneral Algan'a çalışma hakkında bilgi verdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Çanakkale'de sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildiÇanakkale'de sahte içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi
MSB: Yeni bir harekata gerek kalmadıMSB: Yeni bir harekata gerek kalmadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.