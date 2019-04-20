Meriç Nehri'nde 'kano festivali'

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde düzenlenen Kano- Kayak Maraton Yarışı Festivali'nde çekişmeli geçen yarışı Bulgaristan'dan gelen Hrısto Lunaov ve Angel Angelov ikilisi kazandı.

Edirne Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde Kano- Kayak Maraton Yarışı Festivali düzenlendi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun da izlediği yarışmaya Bulgaristan'dan da gelen 12 takımdan 24 sporcu katıldı. Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprü mevkiinde Vali Ekrem Canalp'ın start vermesiyle başlayan yarış yaklaşık 2.5 kilometrelik parkurda çekişmeli geçti. Yarışın birinciliğini Bulgaristan'dan gelen Hrısto Lunaov ve Angel Angelov ikilisi kazandı. Tamer Saygılı ve Serdar Bağra çifti ikinci olduğu yarışmada üçüncülüğü de Melih Şenavcı, Muhammet Saatçi oldu.

KANO DEVRİLDİ

Yarışmayı uzun süre önde götüren Kubilay Aslan ile Gökhan Zorlun ikilisi bitişe 50 metre kala kanolarının devrilmesi sonucu suya düştü. AFAD ekipleri suya düşen sporcuları botla kurtarıp kıyaya çıkardı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Edirne Valisi Ekrem Canalp ile eşi Ayten Canalp, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu verdi.