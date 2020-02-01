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Meriç Nehri’nde şaşırtan manzara

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

Edirne’de, bir süredir devam eden kuraklık ve yağış olmaması Meriç Nehri’nde su debisini dip seviyelere kadar düşürdü.

Edirne’de, bir süredir devam eden kuraklık ve yağış olmaması Meriç Nehri’nde su debisini dip seviyelere kadar düşürdü. Nehirde, sular çekilince, bilinen ancak uzun yıllardır görülmeyen tarihi ahşap köprünün ayakları ortaya çıktı.
Tarihi Meriç Köprüsü’ne paralel olarak olduğu bilinen ve 1842 yılında yıkılan tarihi ahşap köprünün ayakları, nehirde su seviyesinin dip seviyeleri görmesiyle birlikte yıllar sonra belki de ilk kez gün yüzüne çıktı.

“Yıllardan beri ilk kez görüyoruz”
Edirneli vatandaşlar, tarihi ahşap köprünün varlığını eskilerden duyduklarını ancak ilk kez ayaklarını gördüklerini belirterek, “Normalde kışın su daha yüksek olur ama su seviyesi şu an en son diplerde. Yazın bile bu kadar düştüğünü görmemiştik. Eski köprünün ayaklarını görmek için durduk baktık. Bunları hep anlatıyorlardı ama hiç denk gelmiyordu. Yıllardan beri ilk kez görüyoruz. Bu köprü olmadan önce eski köprü tahtadan yapılmış. O kullanılıyormuş. Tabii zamanla yerine bu taş köprü yapılmış” dedi.

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