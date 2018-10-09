Meriç Nehri'ni geçen sığınmacıların sayısı iki katına çıktı

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 2016 tarihli mülteci anlaşması sonrası Ege Denizi'ndeki kontrollerin artmasıyla birlikte bu yıl Meriç Nehri üzerinden geçişler bir önceki yılın iki katına ulaştı.

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Vitsas, Atina'da parlamentoya yaptığı açıklamada 2017 yılında Meriç Nehri üzerinden ülkeye giriş yapanların sayısının 5 bin 500 olduğunu, bu sayının 2018'in ilk dokuz ayında ise 12 bine yükseldiğini kaydetti.

Ege Denizi'nde de artış kaydedildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) yıl başından Eylül ayı sonuna kadarki dönemi kapsayan istatistiklerine göre Türkiye üzerinden Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a ulaşan sığınmacı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir artış gözlendi. Buna göre 2018 yılının ilk dokuz ayında toplam 23 bin 419 kişi Türkiye üzerinden Ege Denizi'ni kullanarak Yunanistan'a geçti. 2017 yılında ise toplam sayı 29 bin 818 olarak kayda geçmişti. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'den Yunan Adaları'na geçiyor.