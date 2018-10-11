EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'nin Meriç ilçesinde bu yıl 6 bin dekarda ekilen yer fıstığında 18 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçenin geleneksel tarım ürünlerinden olan ve "Meriç yer fıstığı" adıyla tescil alan yer fıstığı hasadı için üreticiler tarlalara girdi. Elle ve makine yardımıyla topraktan sökülen fıstıklar eleklerden geçirildikten sonra kurumaya bırakılıyor.

Yüksek verimi ve getirisinden dolayı Meriç'te birçok köyde üreticiler buğday ve ayçiçeği ekiminden vazgeçip yer fıstığı ekmeye başlarken, fıstık ekim alanı bu yıl 6 bin dekarı aştı.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yer fıstığı yetiştirilmesi için çok uygun olduğunu ve karlı olmasından dolayı üreticilerin ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Yer fıstığının bölgenin marka ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Ergin, "Yer fıstığı bölgemizin geleneksel ürünlerinden. Trakya'da geniş kapsamda fıstık üretimi yapılan tek yer bizim ilçemiz. Verimi ve getirisi çok iyi. Buna bağlı olarak ekim alanları her yıl genişliyor." dedi.