Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak

"Onu beraber tekrar değerlendireceğiz. Tek taraflı kapatmanın teknik olarak çok sağlıklı olmayacağı noktasında tespitler ve değerlendirmeler var. Onları da göz önünde bulundurmamız lazım. Tamamen kapatılırsa yapılacak işin çok daha sağlıklı olabileceği noktasında değerlendirmeler var." (AA)