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Meriç ve Tunca'nın debileri arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 13:04 | Son Güncelleme

Nisan yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinde artışa neden oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal sağanaklar olumlu etkiledi.

DSİ verilerine göre geçen ay 100 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi, yağışların etkisiyle iki katından fazla arttı.

Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisi saniyede 247 metreküp olarak belirlendi.

Tunca Nehri'nin debisi ise geçen aya göre 3 metreküp/saniye arttı.

Tunca'nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 14 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Nehirlerdeki su seviyesinin artmasının ardından kurak zamanda ortaya açan kum adacıkları da gözden kayboldu.

Nehirlerdeki debi artışının tehlike oluşturacak seviyede bulunmadığı öğrenildi.

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