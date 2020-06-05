Meriç'i geçmeye çalışan Nadera üç aydır kayıp

Çocukları annelerinin akıbetini merak ediyor.Suriyeli Nadera Almonla, eşi ve çocuklarıyla Halep’ten Türkiye’ye geldiğinde daha iyi bir hayatın hayalini kuruyordu. Savaştan kaçarak düştüğü yollarda başına geleceklerden habersiz ama umutluydu. Umduğu gibi olmadı. Eşi Muhammed, Halep kırsalında şofördü. Savaş çıkınca evlerini kaybettiler. Can derdine düştüler. Türkiye’ye 2,5 sene önce gelmeye o zaman karar verdiler. Ancak burada da hayat kolay değildi. Muhammed’in bir kardeşi Almanya’daydı. “Durumlar kötü burada. Ondan Yunanistan’a, oradan Almanya’ya gitmek istedik” diyor Muhammed. Çocukların geleceği için daha iyi olabilirdi. Ama nasıl gidilebilirdi? Türkiye’nin 28 Şubat’ta Yunanistan sınırını geçmeye çalışacak göçmenleri durdurmayacağını açıklamasını bir fırsat olarak gördüler. Şanslarını denemek istediler. Nadera, Muhammed ve en büyüğü 18 yaşında olan altı çocuk, yaklaşık 40 kişiyle akşam saatlerinde İstanbul’dan Edirne’ye yola çıktı. Edirne’ye vardıklarında otobüsü durduran Türk polisi, onları bir spor salonuna götürdü. Otobüstekiler, kendileri gibi sınıra gelen onlarca göçmenle geceyi burada geçirdi. Ertesi sabah Nadera ve ailesi, 20 kişilik bir grupla İpsala Sınır Kapısı’ndan Meriç Nehri’ne yürümeye başladı. Grup, bir saatlik yürüyüşün ardından nehre vardı. Meriç’te onları botlarıyla kaçakçılar bekliyordu.

"Nadera suda hareketsiz kaldı" Saat 11.00 civarında önce Nadera ve Muhammed’in altı çocuğu nehri geçti. Muhammed’in iddiasına göre, tam o esnada iki polis aracı da çocuklara doğru yanaşıyordu. Nadera ve Muhammed korktu ve birkaç dakika uzaklıktaki çocuklarına yetişmek umuduyla el ele nehre koştu. Yunan polisinin araçları çocuklarının etrafını sarmıştı bile. Derken silah sesleri duyuldu. Araçlarından inen kolluk kuvvetleri, çocuklara doğru yürüdü. Birinde uzun namlulu diğerinde tabanca olan iki Yunan polisi ateş açmaya başlamıştı. Nehri geçmeye zorlanan Nadera, kocasının elini bırakıp ona sarıldı. Muhammed, kendisini bırakmamasını söyledi ama bir anda Nadera'nın çocuklara ulaşmak için yüzen kocasının belini saran elleri kaydı. Nadera, suda hareketsiz kalmıştı. Kıyıdan sadece iki metre uzaktaydılar. "Polisin ayağına sarıldım, yardım istedim" Baba Muhammed, çocukların yanına yetişebildi. Muhammed’in anlatımına göre, birkaç metre ötesindeki karısına bakmaya çalışırken gitmelerini söyleyen polisler kafasına silah dayadı.

“Polisin ayağına sarıldım, yardım istedim. Ama ne benim bakmama izin verdiler ne de kendileri aradılar” diyor. Bulundukları yerden zorla gönderildiler. 29 Şubat, ailesinin Nadera’yı en son yüzükoyun suda yatarken gördüğü gündü. Penceresiz bir minibüse zorla bindirilerek karakola götürüldüler. Karakolda cep telefonları ve hatta kıyafetleri alıkondu. Anlamadıkları bir dilde hakarete maruz kalıyorlardı. 80 kişiyle beraber nezaretteydiler. Yemek de su da verilmedi. Akşam saatlerinde serbest bırakıldılar ve Meriç Nehri’nden Türkiye’ye geri itildiler. Avukat Esin Bozovalı, Yunanistan’da mültecilerle dayanışma içinde olan meslektaşlarının olayla ilgili Yunan makamlarına bildirimde bulunduğunu anlatıyor. Bozovalı'nın verdiği bilgilere göre 13 Mart’ta Yunanistan’ın Orestiada (Kumçiftliği) Sınır Polisi’ne Nadera’nın kayıp olduğu bilgisi veriliyor. Yunan polisi 16 Mart’ta gönderdiği cevapta ise gözaltı kayıtlarında böyle bir kişinin olmadığını söylüyor ve Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kurmalarını iletiyor. Aynı gün Dedeağaç polisine de soruluyor, ancak 18 Mart’ta gelen yanıt ise aynı. Ayrıca civarda kadın cesedi de bulunmamıştı.