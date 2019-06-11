"Merinos" benzin istasyonunun maskotu oldu

Kimi zaman market bölümünde kimi zaman da pompalarının bulunduğu alanda gezen "Merinos", yakıt almak için istasyona gelen müşterilerden ilgi görüyor.

İstasyonda daha önceden bir köpeğe ait olan kulübenin etrafını çitlerle çeviren çalışanlar, "Merinos" adını verdikleri kuzuya burada bakmaya başladı.

Çalışanların, günlük işlerinin dışındaki zamanlarını kuzuyla geçirdiğini ifade eden Yılmaz, "Bazı zamanlar istasyonda işim olmamasına rağmen sabahları mutlaka uğramaya çalışıyorum. Severek büyütüyoruz. Onunla ilgilenmek ve zaman geçirmek adeta stresimizi alıyor. Yakıt almak için gelenler Merinos'u görünce başta şaşırıyor, daha sonra sevmek istiyor." diye konuştu.

- "Bebek gibi büyütüyoruz"

İstasyon çalışanlarından Ünal Kalyon ise kuzuyu biberonla beslediklerini söyledi.

Adeta bebek gibi büyüttükleri "Merinos"un kendilerine çok alıştığını belirten Kalyon, "Çoğu zaman müşteri geldiğinde ve araca yakıt koymamız gerektiğinde yanımıza geliyor. Biz nereye gidersek o da peşimizde. Akşamları da diğer vardiyaya gelen arkadaşlarla zaman geçiriyor. Gece ise kendi yerine alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalyon, kuzuyu gören müşterilerinin çok güzel tepkiler verdiğini, özellikle çocukların sevmek istediğini dile getirdi.

