Merkel 15 Temmuz’da Biden ile görüşecek

İki liderin ABD ve Avrupa arasında gerilime yol açan Kuzey Akım 2 projesini ele alacağı belirtiliyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile 15 Temmuz'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Beyaz Saray sözcüsü Cuma günü G7 Zirvesi'nin düzenlendiği İngiltere'de yaptığı açıklamada Merkel'in ziyaretinin, "Almanya ve ABD arasındaki yakın ikili bağları güçlendireceğini" söyledi. Bir Alman hükümet sözcüsü de Merkel'in Washington ziyaretini doğruladı.

Merkel Cuma günü İngiltere'de, ABD Başkanı Joe Biden'la birilkte G7 zirvesine katıldı. İki liderin ayrıca ikili bir görüşme gerçekleştirmeleri de bekleniyor.

Başbakan Merkel burada yaptığı açıklamada, Biden'la Carbis Körfezi'nde ilk kez şahsen karşılaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çünkü o son yıllarda eksikliğini hissettiğimiz çok taraflılığa (Multilateralism) olan bağlılığı temsil ediyor" dedi. Merkel 15 Temmuz'da gerçekleştireceği açıklanan ABD seyahati hakkında ise ayrıntı vermedi.

Biden'in sözcüsü Jen Psaki, Biden ve Merkel'in Beyaz Saray'daki toplantıda korona pandemisinin oluşturduğu zorluklar başta olmak üzere, iklim değişikliği, ekonomik ilişkiler ve uluslararası güvenlik konularını ele alacaklarını kaydetti.