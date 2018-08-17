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Merkel: 2015'de olanlar tekrarlanmayacak

17.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, AfD ve Pegida'nın protestolarıyla karşılandığı Sachsen eyaletinde, mülteci politikalarındaki bazı yanlışları kabul etti.

Merkel: 2015'de olanlar tekrarlanmayacak

Angela Merkel, "2015 tekrarlanmayacak" dedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetinin göç ve mülteci politikalarına ilişkin özeleştiri yaptı. Merkel, Avrupa Birliği ülkelerine mülteci akınınınn başladığı 2015 yılındakine benzer şekilde sığınmacılara kapıların açılmayacağını ifade etti. Merkel, yapılması gereken çok şey olduğuna dikkat çekerek, "Sığınmacıların ülkelerindeki kaderleriyle" yeteri kadar ilgilenmedik dedi.

Çarşamba günü Sachsen eyaletinin Dresden kentinde partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) eyalet meclis grubunu ziyaret eden Merkel, açıklamalarda bulundu.

Angela Merkel basın toplantısında, Almanya'nın 2015 yılındakine benzer şekilde sınır kapılarını sığınmacılara açmayacağını vurguladı. Partisinin eyalet grubuyla yaptığı görüşmede, mülteci politikalarının değerlendirildiğini ifade eden Merkel, insanların mülteci ve göç politikalarının düzenlenmesine yönelik beklentilerinin önemli ve doğru olduğunu söyledi.

"Bu konuda yapmamız gereken daha çok şey var" diyen Merkel, hükümetinin sığınmacıların geldikleri ülkelerdeki kaderleriyle yeteri kadar ilgilenmediklerini de kabul etti. Merkel bu nedenle kalkınma politikalarının önem kazanacağına dikkat çekti.

Merkel AfD ve Pegida protestolarıyla karşılandı

Sachsen eyaletini ziyaret eden Merkel, Dresden kentinde sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve İslam ve yabancı karşıtı Pegida hareketinin protesto gösterileriyle karşılandı. Protesto gösterilerinde "Merkel gitmeli" ve "Defol" gibi pankartlar taşındı. Mülteci krizinin patlak vermesinin ardından kurulan Pegida hareketi, Dresden kentinde protestolar düzenlemişti.

CDU Sachsen Eyaleti Meclis Grup Başkanı Frank Kupfer, Merkel'in mülteci politikalarına yönelik özeleştiri yaptığını vurgulayarak, hükümetin de yanlış yaptığını kabul ettiğini hatırlattı. Kupfer, gelecek yıl yapılacak eyalet seçimlerine atıfta bulunarak, Merkel'in bu durumu kamuoyunda sıklıkla ifade etmesi gerektiğini belirtti.

DW,AFP,Reuters/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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