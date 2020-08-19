Merkel: AB Belarus'taki seçim sonucunu tanımıyor

Belarus'taki seçimin "ne adil ne de serbest" olduğunu söyleyen Merkel seçim sırasında büyük kural ihlalleri yapıldığı konusunda şüphe olmadığını ifade etti.

Belarus muhalefeti zirve öncesinde AB ülkelerine seçim sonuçlarını tanımama çağrısı yapmıştı. Litvanya'da bulunan muhalefetin devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya "Avrupa'nın saygıdeğer yöneticileri size Belarus'un uyanışını destekleme çağrısı yapıyorum" demişti. Lukaşenko ise Avrupa ülkelerine kendi sorunlarıyla meşgul olma çağrısı yapmış ve "Parmağınızla bizi göstermek yerine buluşmanızın gündemine Fransa'daki ‘Sarı Yelekliler' ya da ABD'deki korkunç karışıklıkları alın" demişti.

dpa / EC, TY

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