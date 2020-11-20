Merkel: AB liderleri Türkiye’yi Aralık'ta görüşecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde" yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğine işaret ederek "Aralık'taki AB zirvesinde ne karar alınacağı Türkiye'ye bağlı" uyarısında bulunmuştu.

Ekim ayı başındaki AB liderler zirvesinde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talepleri, başını Almanya'nın çektiği ülkeler tarafından beklemeye alınmış, ancak zirve sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürmesi durumunda Aralık ayındaki zirvede yaptırımlar konusunun gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.

AB'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz ile ilgili uyarıları Aralık ayında yapılacak zirve yaklaştıkça artıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar konusunda Aralık ayına kadar verilen süreyi hatırlatmış, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki söyleminin AB ile arasındaki ayrılığı derinleştirdiği uyarısı yapmıştı.

Borrell, bu konuyla ilgili olarak "Zaman doluyor ve Türkiye ile ilişkilerimizde bir dönüm noktasına doğru ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

AB'nin uyarıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ta kısmen yaya trafiğine açılan Maraş bölgesini Pazar günü ziyaret etmesi ve Kıbrıs'ta eşit haklara sahip iki devletli çözüm çağrısı yapmasının ardından geldi.

rtr/SSB, HT

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