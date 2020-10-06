Merkel AB-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesini istedi

Seibert açıklamasında, Merkel'in Doğu Akdeniz'deki bölgesel gerginliğin yatıştırılmasının gerekliliğini de Erdoğan'a ilettiğini ifade etti. Merkel-Erdoğan görüşmesinde Dağlık Karabağ krizinin de ele alındığına dikkat çeken Seibert, Merkel'in bölgede ateşkes sağlanması ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Minsk Grubu çerçevesinde ilerleme sağlanmasından yana olduğunu vurguladığını da kaydetti.

Merkel'in Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilişkilerini iyileştirmesini istediğini vurgulayan Seibert, Merkel'in Erdoğan'a Avrupa liderler zirvesinden çıkan kararlar doğrultusunda AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için hızlı adımlar atılması gerektiğini söylediğini aktardı. Seibert, açıklamasını Twitter hesabından paylaştı.

Alman hükümet sözcüsü, Merkel'in Erdoğan'a bu konuda verdiği mesajları açıkladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün video-konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmeye ilgili bir açıklama yaptı.

Ankara'dan AB kararlarına eleştiri

Merkel-Erdoğan görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ise Erdoğan'ın görüşmede, "AB liderler zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve işbirliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu" söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre Erdoğan, "Türkiye'nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğini" ve "Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini" dile getirdi.

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Zirveden ne karar çıkmıştı?

AB devlet ve hükümet başkanlarının geçen hafta bir araya geldiği zirve sonunda Türkiye'den "Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yasadışı eylemlerine son vermesi için yapıcı çaba göstermesi" talep edilmişti. Türkiye'yi uyaran 27 üye ülke, Ankara'nın doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde "derhal" yaptırımla karşılacağı uyarısında bulunmuştu.