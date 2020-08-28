Merkel: "AB Ülkeleri Yunanistan'la Dayanışma Göstermek Durumunda"

Doğu Akdeniz’deki gerilim Berlin’in gündemini belirlemeye devam ediyor. Başbakan Angela Merkel, Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasında arabuluculuğu sürdüreceğini belirtti.

Başkentte akredite medya mensuplarıyla yıllık basın toplantısında bir araya gelen Merkel, bir soru üzerine "Bütün Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Yunanistan’ın haklı hukuki itirazlarını ciddiye almak ve bu ülkeyle dayanışma göstermek durumunda. Ancak buna rağmen gerilimin tırmanmamasına da özen göstermemiz gerekiyor. Bunun da çözümü, her iki tarafla görüşmelerin sürmesi ve diyalog kanallarının açık kalması. Konuşulması gereken bir konu da her iki ülkenin, bölgedeki ekonomik alanları nasıl paylaşabilecekleri. Almanya bu bağlamda bir çözüm bulunması için aracı olmaya devam ediyor" dedi.

Konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüştüğünü "Derinlemesine ele aldık" sözleriyle ifade eden Merkel "Gerilim iki NATO ülkesi arasında yaşanıyor. ‘Bu durum bizi ilgilendirmiyor’ diyemeyiz. Çözümü birlik içinde ortakça bulmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.