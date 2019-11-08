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Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 18:40 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "(Uluslararası ihtilaflarda) Almanya, sorunların çözümünde aktif rol almak istiyor"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın uluslararası ihtilaflarda sorunları çözmek için aktif rol almak istediğini söyledi.

Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Berlin'deki başbakanlık binasında kabul etti.

Görüşme öncesinde bir açıklama yapan Merkel, ABD’nin 30 yıl önce iki Almanya’nın birleşmesinde verdiği desteği anımsatarak, bunu hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Merkel, iki ülkenin müttefik ve partner olduğunu ifade ederek, bugün değişik sorunlarla karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Pompeo ile yapacağı görüşmede Afganistan, Ukrayna, Suriye ve Libya’daki ihtilafların ele alınacağını belirten Merkel, "Almanya, bu sorunların çözümünde aktif rol almak istiyor." dedi.

Pompeo ise ülkesinin Almanya ile işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in savunma bütçesini artıracaklarını ifade ettiğini belirten Pompeo, "Bu gerçekten önemli." dedi.

Pompeo, bugün Berlin'de Kramp-Karrenbauer ile de görüşmüştü.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin

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