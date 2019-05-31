Merkel ABD'de isim vermeden Trump'ı eleştirdi

Merkel, düzenlenen törende yaptığı konuşmada isim vermeden ABD Başkanı Trump'ı eleştirdi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın sayılı saygın üniversiteleri arasında yer alan Amerikan Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu. Kendisine onursal doktora unvanı verilen ve yaklaşık 20 bin yeni mezun ve akademik kadronun katıldığı törende konuşan Merkel, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirdi.

Merkel: Tek başına değil birlikte hareket etmeli

"Şu anki politikalarımız, şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla bir biçimde uluslararası bir perspektifle oluşturulmalı" diyen Almanya Başbakanı, "ancak bu şekilde dünyanın şu an karşı karşı olduğu krizlerin önüne geçilebileceğini" söyledi.

Eylemlerin ulusal değil küresel olması gerektiğini, münferit hareket etmek yerine açık görüşlü bir dünya vizyonuna sahip olunması gerektiğini vurguladı.

Kendi mallarını koruyucu bir tutumun ve ticaret savaşlarının refah düzeyinin temelini oluşturan dünya ticaretini tehlikeye attığını söyledi. Merkel konuşması sırasında Trump'ın ismini teleffuz etmedi ancak sözlerinin hedefinde Trump'ın olduğu anlaşıldı.