Merkel AB’yi Beklemeden Rus Aşısı Alacak

AB Komisyonu dün Sputnik V için sözleşme yapılmasının planlanmadığını açıklamış, Alman Sağlık Bakanı da buna tepki olarak, ülkesinin Rusya ile ikili görüşme yürüteceğini duyurmuştu. Alman hükümeti daha önce, Rus aşısı için görüşmelerin AB Komisyonu tarafından tüm üye ülkeler adına yürütülmesini gündeme getirmişti. Başbakan Angela Merkel de, Rus aşısının AB‘de kullanılmasını desteklediğini, birliğin sipariş vermemesi halinde Almanya'nın bunu kendi başına yapacağını söylemişti. Rusya’nın kullanımına geçen yaz izin verdiği aşı 50’den fazla ülkede kullanılıyor. Rus yapımı aşıyı alan ülkeler arasında AB üyesi Macaristan ve Slovakya da bulunuyor.

Spahn, Sputnik V’le aşılamanın, aşının Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onaylanması durumunda hemen başlayacağını da bildirdi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V, Mart ayından bu yana EMA tarafından gözden geçiriliyor.

Almanya, Corona virüse karşı Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısını almak üzere harekete geçiyor. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya‘nın Avrupa Birliği’nden (AB) bağımsız olarak aşıyı satın alacağını doğruladı ve aşının üreticileriyle sevkiyat için ikili görüşmeler yapacağını açıkladı.

Bavyera, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyalet hükümetleri de Rus aşısını almak üzere ön anlaşma imzaladıklarını duyurdular. Bavyera Başbakanı Marcus Söder, ilk etapta 2,5 milyon doz aşı tedariki için ön anlaşma imzalandığını, ayrıca Rus yetkililerle aşının Almanya’da üretimi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Rusya, Ocak ayında

Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye ile birlikte Güney Kore, Çin, Hindistan, Brezilya, Belarus ve Kazakistan'daki üreticilerle anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Merkel katı kısıtlamalar için hazırlık yapıyor

Öte yandan Almanya’da son dönemlerde vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Başbakan Angela Merkel’in katı kısıtlamalar planladığı ve bunun uygulanabilmesi için, eyaletlerin onayını gerektirmeyen bir sistem üzerinde çalıştığı haber verildi. Merkel’in planında, halkın önemli bir bölümü aşılanana kadar, gelecek haftadan başlamak üzere 3 haftalık bir süre için Almanya genelinde dışarı çıkmanın büyük ölçüde sınırlandırılması, gece sokağa çıkma yasaklarının konulması, okulların kapalı tutulup, online eğitime ağırlık verilmesi ve işyerlerinde test mecburiyetinin yanı sıra evden çalışmaya öncelik verilmesi yer alıyor.