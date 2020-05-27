Merkel: Almanya hâlâ pandeminin başında

Merkel, sosyal mesafenin ise zorunluluk olmasını istiyor.Başbakan Angela Merkel, Almanya'nın doğu eyaletlerinin başbakanları ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından COVID-19 hastalığının tedavisi için "henüz ne bir aşı ne de ilaç olduğunu" belirterek Almanya'nın pandeminin hâlâ başlangıcında olduğu uyarısını yaptı.

"Ancak daha iyi bir kontrol sağladık" diyen Merkel, hâlâ "çok temkinli ve dikkatli"olmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

Eyalet başbakanlarından sosyal mesafe kuralına bir yükümlülük olarak devam edilmesini isteyen Merkel, "sosyal mesafenin sadece bir tavsiye olarak kalması ve tek tek kişilerin buna uymaması durumunda, diğerlerini tehlikeye atacağını" ifade etti. Merkel, "Ben sosyal mesafenin bir yükümlülük olduğunu düşünüyorum" dedi.

Almanya'da kişiler arasında önerilen sosyal mesafe 1,5 metre.

"Sosyal mesafe zorunluluk olmalı"

Herkesin toplumsal hayata diğerlerini de düşünerek katılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Merkel, "sosyal mesafe zorunluluğu olmazsa daha güçlü olanların sokağa çıkabileceği ve daha zayıf olanların da artık hiç sokağa çıkamayacağı bir duruma gelinebileceğini" dile getirdi.