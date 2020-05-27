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Merkel: Almanya hâlâ pandeminin başında

27.05.2020 18:20 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, Almanya'nın hâlâ pandeminin başında olduğunu belirterek "Tedaviyle ilgili henüz ne bir aşı ne de ilaç var" dedi.

Merkel: Almanya hâlâ pandeminin başında

Merkel, sosyal mesafenin ise zorunluluk olmasını istiyor.Başbakan Angela Merkel, Almanya'nın doğu eyaletlerinin başbakanları ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından COVID-19 hastalığının tedavisi için "henüz ne bir aşı ne de ilaç olduğunu" belirterek Almanya'nın pandeminin hâlâ başlangıcında olduğu uyarısını yaptı.

"Ancak daha iyi bir kontrol sağladık" diyen Merkel, hâlâ "çok temkinli ve dikkatli"olmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

Eyalet başbakanlarından sosyal mesafe kuralına bir yükümlülük olarak devam edilmesini isteyen Merkel, "sosyal mesafenin sadece bir tavsiye olarak kalması ve tek tek kişilerin buna uymaması durumunda, diğerlerini tehlikeye atacağını" ifade etti. Merkel, "Ben sosyal mesafenin bir yükümlülük olduğunu düşünüyorum" dedi.

Almanya'da kişiler arasında önerilen sosyal mesafe 1,5 metre.

"Sosyal mesafe zorunluluk olmalı"

Herkesin toplumsal hayata diğerlerini de düşünerek katılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Merkel, "sosyal mesafe zorunluluğu olmazsa daha güçlü olanların sokağa çıkabileceği ve daha zayıf olanların da artık hiç sokağa çıkamayacağı bir duruma gelinebileceğini" dile getirdi.

"Enfeksiyonun çok hızlı bir şekilde yeniden yayılabileceğini görüyoruz" şeklinde konuşan Merkel, salgına karşı federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Merkel, federal yönetim ve eyaletlerin ortak çalışmasının şimdiye kadar elde edilen başarıya büyük katkı sağladığını da söyledi.

Federal yönetimin ve eyaletlerin ortak çıkarlarına da değinen Merkel, bu ortak çıkarları da "salgının yayılmasını önlemek, mümkün olan en kısa sürede toplumsal, ekonomik, kültürel hayatın ve eğitim hayatının akışını sağlamak" şeklinde sıraladı.

Ramelow'un tartışma yaratan açıklaması

Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow'un Pazar günü Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada 6 Haziran'dan itibaren Almanya genelinde geçerli olan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu gibi kısıtlamaları kaldırmak istediğini söylemişti.

Ramelow kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada da "Parolamız: Yasaklardan gerekliliklere, devletin dayatmasından sorumluluk sahibi, ölçülü davranışlara” ifadelerini kullanmıştı. Ramelow'un bu açıklaması Almanya'da tartışmalara neden oldu.

Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller de kendi eyaletinde özellikle eğitim ve sosyal hayatta gevşetmelere devam edeceğini açıkladı. Müller, ancak bu gevşetmelerin maske ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalınacağını da vurguladı.

Kısıtlamalar 29 Haziran'a kadar devam edecek

Öte yandan Almanya'da federal hükümet ve eyaletler, fiziksel temas kısıtlamalarının 29 Haziran'a kadar uzatılmasında uzlaştı. Eyaletler bölgedeki duruma göre gevşetme önlemlerine kendileri karar verebilecek.

AFP,dpa,Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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