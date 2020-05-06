Merkel Almanya’nın Normalleşme Planını Açıkladı

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıdan, Corona virüsü salgınına karşı ülke genelinde 22 Mart’ta alınan önlemlerin büyük bölümünün kaldırılması ya da gevşetilmesi kararı çıktı.
Toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaşan Merkel, ‘‘Corona virüsünün yayılmasını kontrol altına aldık. Bundan sonra daha cesaretli olabiliriz. Ama salgının daha başında olduğumuzu ve bunun uzun bir süre yaşamımızda olacağını da unutmamamız gerekiyor“ dedi.
Okullar Haziran’a kadar kademeli açılacak
Merkel’in verdiği bilgilere göre, müşteri girişini kontrollü yönlendirme vemaske takılması şartıyla tüm dükkanlar ve alışveriş merkezleri tekrar açılabilecek. Almanya’da 20 Nisan tarihinden bu yana sadece 800 metre kareye kadar olan iş yerlerinin açılmasına izin verilmişti.
Restoran ve kafeler de bir dizi hijyen kuralına uymaları koşuluyla açılacak. Buna göre garsonlar maske takacak, rezervasyonsuz müşteri alınmayacak ve aynı masada en fazla iki ailenin üyeleri oturabilecek. Gece kulüpleri, disko ve barlar ise daha bir süre kapalı kalacak. Oteller ise yatak kapasitesinin sadece yüzde 50’sini kullanarak Mayıs ayının sonuna kadar açılmış olacak.
Okullar ve çocuk yuvaları da en geç Haziran ayına kadar kademeli biçimde açılacak.
Futbol maçları seyircisiz oynanacak
Tenis, golf ve yelkencilik gibi bireysel temasın olmadığı spor etkinliklerine izin verilirken, futbol maçları seyircisiz olmak koşuluyla oynanabilecek. Alman birinci futbol ligi Bundesliga’nın 15 ya da 22 Mayıs’ta yeniden başlatılması, maçların seyircisiz oynatılması ve tüm karşılaşmaların kamu televizyonlarından ücretsiz şekilde canlı yayınlanması planlanıyor.
Kitlesel etkinlikler, konserler, festivaller 31 Ağustos’a kadar yapılamayacak. Kamuya açık tüm alanlarda 1,5 metre sosyal mesafe şartı da en azından 5 Haziran’a kadar geçerli kalacak.
Hükümet bu hafta başında, müze, sergi, hayvanat bahçeleriyle botanik bahçelerinin, ayrıca ibadethanelerin hijyen ve sosyal mesafe şartları altında ibadete açılmasına karar vermişti.
Cuma ve teravih namazları kılınmayacak
Camilerde ilk aşamada sadece sabah, öğle ve ikindi namazlarının kısıtlı sayıda cemaat ile kılınabileceği aktarılırken, Cuma ve teravih namazlarının kılınamayacağı ifade edildi.
Öte yandan bu yıl ülke içinde tatil yapma olasılığı çok yüksek görünüyor, buna karşılı yurt dışında yaz tatilinin mümkün olup olmayacağı henüz belirsiz.
Corona virüsü krizi nedeniyle 3 Mayıs’a kadar olan seyahat uyarısı kararı, 15 Haziran’a kadar uzatıldı. Seyahat yasağının uzatılmasına çeşitli ülkelerde karantina gibi uygulamaların yanı sıra uçak seferlerinin yapılmaması gerekçe gösteriliyor.
Almanya’nın Bavyera ve Meclenburg Vorpommern gibi geleneksel turistik bölgelerindeyse otellerin ay sonunda açılmasıyla, iç turizmin başlayacağı tahmin ediliyor.
Üst sınır planı
Alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasına paralel, ikinci bir salgın dalgasına karşı önlem olarak üst sınır uygulaması planlanıyor. Başbakan Merkel’in önerdiği bu plan, bir bölge veya şehirde 7 gün içinde "100 bin kişi içinde 50'den fazla yeni vaka" olması durumunda, derhal yeni sınırlamalar uygulamaya konmasını hedefliyor.
Uzmanların çoğu ve özellikle Robert Koch Enstitüsü, daha fazla açılımın virüsün artması anlamına geldiğini belirterek, ikinci bir dalgaya karşı uyarıyor.
Bu arada Almanya’da yeni tip Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bini buldu. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 165 artarak 6 bin 996'ya ulaştı. Vaka sayısıysa 947 artışla 164 bin 807 oldu.