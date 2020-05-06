Merkel Almanya’nın Normalleşme Planını Açıkladı

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıdan, Corona virüsü salgınına karşı ülke genelinde 22 Mart’ta alınan önlemlerin büyük bölümünün kaldırılması ya da gevşetilmesi kararı çıktı.

Toplantıda alınan kararları kamuoyuyla paylaşan Merkel, ‘‘Corona virüsünün yayılmasını kontrol altına aldık. Bundan sonra daha cesaretli olabiliriz. Ama salgının daha başında olduğumuzu ve bunun uzun bir süre yaşamımızda olacağını da unutmamamız gerekiyor“ dedi.

Okullar Haziran’a kadar kademeli açılacak

Merkel’in verdiği bilgilere göre, müşteri girişini kontrollü yönlendirme vemaske takılması şartıyla tüm dükkanlar ve alışveriş merkezleri tekrar açılabilecek. Almanya’da 20 Nisan tarihinden bu yana sadece 800 metre kareye kadar olan iş yerlerinin açılmasına izin verilmişti.

Restoran ve kafeler de bir dizi hijyen kuralına uymaları koşuluyla açılacak. Buna göre garsonlar maske takacak, rezervasyonsuz müşteri alınmayacak ve aynı masada en fazla iki ailenin üyeleri oturabilecek. Gece kulüpleri, disko ve barlar ise daha bir süre kapalı kalacak. Oteller ise yatak kapasitesinin sadece yüzde 50’sini kullanarak Mayıs ayının sonuna kadar açılmış olacak.