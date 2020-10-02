Merkel: Ankara ile AB-Türkiye anlaşmasını ele almak istiyoruz

Altı hafta süren diplomatik çabalar sonucunda AB liderleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bu talebinden vazgeçirerek Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko rejimine mensup 40 yetkiliye yaptırım kararı alabildi.

Zirvede ise Kıbrıs'ın ikna edilmesi sayesinde Belaruslu yetkililere yaptırım kararı alınabildi.

Zirvenin ikinci gününde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Olumlu bir AB-Türkiye gündemi oluşturmak için her şeyi yapmak istiyoruz" dedi ve Ankara ile AB-Türkiye anlaşmasını ele almak istediklerini belirtti.

Avrupa Birliği liderlerinin bir araya geldiği zirvede yürütülen uzun tartışmalar sonucunda Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin desteklendiği vurgusu yapılırken, Türkiye ile yapıcı bağların korunması kararının alındığı açıklandı.

'Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dair müzakereler başlayabilir'

Avrupa Konseyi tarafından dün gece yayımlanan açıklamada ise Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiği belirtilirken Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmelerden ötürü memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Türkiye'ye Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarının bir daha ihlal edilmemesi çağrısı yapıldı; denizlerdeki egemenlik hakları, kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgenin taraflar arasında yürütülecek görüşmeler ile belirlenmesi gerektiği aktarıldı.

Taraflar arasında yapıcı görüşmelerin sürdürülmesi takdirinde ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına dair müzakerelerin başlayabileceği ifade edildi.

Göçmenler konusunda sürdürülen işbirliğinin üst düzey ilişkiler kapsamında devam ettirilebileceği aktarıldı; ancak tek taraflı ihlallerin yapılması ve uluslararası kanunlara karşı gelecek şekilde provokasyonların sürdürülmesi takdirinde ise kanunlar çerçevesinde harekete geçileceği belirtildi.