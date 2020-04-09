Merkel: Aşı bulunana kadar virüsle yaşayacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin "dikkatli bir iyimserlik" noktasına gelindiğini söyledi.

Perşembe günü Berlin'de bir basın toplantısı düzenleyen Merkel, ülkedeki koronavirüs vakalarının artış hızında bir yavaşlama gözlendiğini kaydetti. Buna rağmen virüsün "aşı bulunana kadar bir tehdit olarak kalacağını" kaydeden Başbakan, "Bu virüsle birlikte yaşayacağımız anlamına geliyor" diye konuştu.

"Her geçen gün daha az insana bulaşsa da virüs henüz yok olmadı" ifadelerini kullanan Merkel, "Dikkatli olmazsak şu ana kadar ulaştığımız başarıyı hızlı bir biçimde yok edebiliriz" uyarısında bulundu. Durumun "kırılgan" olmayı sürdürdüğünü belirten Merkel, "Kendimizi güvende hissetmemiz yanlış olur" diye konuştu. Merkel, "uzunca bir süre bu pandemiyle yaşamak zorunda olunduğuna ilişkin net göstergeler mevcut olduğunu" ifade etti.

"Çok isterdim ama…"

Kamusal yaşamın Mart ayından bu yana ciddi biçimde kısıtlanmış bulunduğu Almanya'da daha sıkı önlemlere ihtiyaç olmadığını belirten Merkel, alınan önlemlere uyanlara teşekkür etti. Başbakan, Cuma günü başlayacak dört günlük Paskalya tatili sürecinde de herkesi önlemlere uymaya çağırdı.