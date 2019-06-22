Merkel: Aşırı sağcıların suçları bir an önce aydınlatılmalı

Merkel, hükümetin konuyu “son derece ciddiye aldığını” ifade etti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesi ve cinayetin aşırı sağ bağlantısına ilişkin, ”devlet kurumlarının güvenilirliğini yitirmesi tehlikesine karşı” uyardı. Dortmund’da Protestan Kilise Konferansı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Merkel, Nasyonel Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü kurbanlarının yakınlarına Neonazi terör hücresinin suçlarının tamamen aydınlatılacağı yönünde verdiği sözü hatırlatarak, hiçbir tabu tanımaksızın olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Merkel, “Aksi taktirde inandırıcılığımızı tamamen yitirdiğimiz bir durumla karşı karşıya kalırız. Bu da bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyin; yani güvenin tam tersi demek” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili devletin her biriminin teşvik edildiğini belirten Almanya Başbakanı, ”Federal hükümet bu konuyu son derece ciddiye alıyor” diye konuştu.

“İklim değişikliği hedefimiz 2050”

Protestan Kilise Konferansı kapsamında düzenlenen “Uluslararası politikada güven” başlıklı etkinliğe katılan Merkel, podyumu Liberya’nın eski Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf ile paylaştı. Sirleaf, 21’inci yüzyılın en önemli siyasi liderlerinden biri olarak nitelendirdiği Merkel’i görev süresini uzatmaya çağırırken, Almanya Başbakanı bu çağrıya “Her şeyin bir başlangıcı ve sonu var” yanıtını verdi.