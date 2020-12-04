Merkel: Aşıya adil erişim olmalı

Merkel, DSÖ için de destek istedi.BM'nin dijital olarak düzenlenen özel korona toplantısına video aracılığıyla katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm zorluklara rağmen geliştirilen korona aşılarına değinerek "tünelin sonunda ışığın" göründüğünü söyledi. Ancak aşıya dünya genelinde tüm insanların "adil erişimi" olması gerektiğine dikkat çeken Merkel, pandeminin üstesinden kalıcı olarak ancak bu şekilde gelinebileceğini de sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için de uluslararası toplumdan destek isteyen Merkel, pandeminin DSÖ'nin anlamını açıkça gösterdiğini vurgulayarak "DSÖ, sağlıkla ilgili sınır aşırı tehditlere tepki vermeye daha iyi hazırlıklı olmalı" dedi. Merkel, Almanya'nın AB dönem başkanlığında da bunun için çaba gösterdiğine işaret etti.

Pandeminin insanlık için büyük bir sınav olduğunu, bu dönemde yoksulluk, açlık, ekonomik ve sosyal adaletsizliklerin büyüdüğünü belirten Merkel, küresel sorunların üstesinden küresel işbirliğiyle gelinebileceğine işaret etti.