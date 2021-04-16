Merkel, AstraZeneca aşısı oldu

Almanya'da bu aşı, görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle sadece 60 yaş ve üzerindekilere uygulanıyor.Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki bir askeri sağlık merkezinde ilk doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

Açıklamaları hükümet sözcüsü Steffen Seibert tarafından Twitter'da kamuoyuna duyurulan 66 yaşındaki Merkel, "AstraZeneca aşısını yaptırdığım için mutluyum. Aşı kampanyasına dahil olan ve kendisine aşı yaptıran herkese teşekkür ediyorum" dedi. Merkel birçok kez sırası geldiğinde aşı olacağını ifade etmişti.

Almanya Başbakanı, aşının, pandeminin üstesinden gelinmesinde çok önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi. Seibert, Merkel'in aşı belgesinin fotoğrafını da Twitter'da paylaştı. Ancak Merkel aşı olurken fotoğraf paylaşmadı.

Almanya'da AstraZeneca aşısı, görece genç yaşlardaki insanlarda görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle yan etki riski göz önünde bulundurularak sadece 60 yaş ve üzerindekilere uygulanıyor.

İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca şirketi tarafından üretilen aşının kullanımı, bazı Avrupa ülkelerinde ise tamamen durduruldu.