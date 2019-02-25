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Merkel: "Avrupa Birliği’nin kaderi de bu Arap Birliği ülkelerinin kaderine bağlıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 18:17 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa Birliği’nin kaderi de bu Arap Birliği ülkelerinin kaderine bağlıdır" dedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mısır’ın Kızıl Deniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentinde Avrupa Birliği ve Arap Birliği zirvesinde yaptığı açıklamada Suriye’de tüm kesimlerin katılımıyla ortak bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Avrupa Birliği’nin kaderi de bu Arap Birliği ülkelerinin kaderine bağlıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mısır’ın Kızıl Deniz kıyısındaki Şarm el Şeyh kentinde Avrupa Birliği ve Arap Birliği zirvesinde yaptığı açıklamada Suriye’de tüm kesimlerin katılımıyla ortak bir çözüm bulunması çağrısında bulundu. Suriye’deki siyasi değişikliğin sona ermesi için Arap ülkelerinin AB ile birlikte çalışma yapmasını isteyen Merkel, Arap ülkelerinin Suriye’deki iç savaşın sona ermesi için mevcut siyasi yapıya baskı oluşturmalarını istedi. Altı milyon Suriyelinin ülkelerine geri dönebilmeleri için mevcut siyasi yapının değişmesi gerektiğini kaydetti.

AB ve Arap Birliği’nin ilk zirvesinde her iki taraf da ciddi görüş farklılıklarına rağmen bir yakınlaşma arayışı içerisinde olduğuna değinen Merkel, “Avrupa Birliği’nin kaderi de bu Arap Birliği ülkelerinin kaderine bağlıdır. Bunu, göçle bağlantılı olarak yaşadık. Bu nedenle, görev bazen çok farklı görüşler olsa bile çok taraflı işbirliğini geliştirmektir. Ekonomik refaha sahibi olmak, ancak güçlü sivil toplumlar varsa, insan haklarına saygı duyulursa ve güçlü sivil toplumlar tarafından destekleniyorsa başarılı olacağına inanıyorum. Terör yüzünden birçok Arap ülkesinin acı çekiyor. Terörle yalnızca silahla mücadele edilmez. Siyasi seçenekleri de kullanmalıyız. Bu kanıda yardımcı olabiliriz. Almanya İsrail’in bir Yahudi devleti ve Filistinliler devleti için iki devletli bir çözümü savunduğunu açıkça belirtiyorum" diyerek Avrupa’nın bölgenin kalkınması ve refahına katkı sağlamak istediğini ve Arap ülkelerinin insan hakları ve güçlü sivil toplum örgütlenmesine imkan sağlamalarını istedi.

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