Merkel Azerbaycan’a Gidiyor

Başkan Donald Trump’ın “Rus doğalgazına bağımlılığı” nedeniyle eleştirdiği Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel, bu hafta Hazar Denizi’nden Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak yeni boru hattı konusunda temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gidiyor.

Ziyaret, Almanya’nın Rusya’dan Baltık Denizi’ne oradan da Almanya’ya doğalgaz taşıyacak Kuzey Akımı 2 projesine bağlı olsa da yeni alternatif enerji kaynakları arayışının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Alman hükümetinden bir yetkili “Bu, AB’nin doğalgazını sadece Rusya’dan değil başka bölgelerden de temin etme yönündeki çeşitlilik stratejisinin bir parçası” diye konuştu. Yetkiliye göre Merkel Bakü’de Azerbaycan’dan Avrupa’ya Türkiye aracılığıyla doğalgaz taşınmasında kullanılacak altyapının geliştirilmesine de yardımcı olmak üzere temaslarda bulunacak.

Şahdeniz sahasından Avrupa’ya uzanan doğalgaz boru hattının ikinci kısmını hayata geçirmek isteyen Azerbaycan, projede önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. Şahdeniz 2’nin 2020’den itibaren 16 milyar metre küp doğalgaz üretmesi ve bunun 10 milyar metreküpünün Avrupa’ya, 6 milyar metreküpünün ise Türkiye ve Gürcistan’a taşınması planlanıyor.