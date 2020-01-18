Merkel, BAE Veliaht Prensi ile Libya'yı görüştü

Seibert, Merkel ile El Nahyan'ın, Libya'da askeri çözümün başarılı olamayacağı hususunda hemfikir olduklarına işaret ederek, "Libya'da barış ve istikrara, müzakere yoluyla ulaşılması lazım." ifadelerini kullandı.

El Nahyan'ın Berlin süreci, Libya Konferansı ve öncesindeki hazırlık çalışmalarını memnuniyetle karşıladığına vurgu yapan Seibert, Veliaht Prensin, BAE'nin Libya Konferansı'ndan çıkacak sonuçların uygulanmasını kuvvetli bir şekilde destekleyeceği konusunda taahhütte bulunduğunu kaydetti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve El Nahyan'ın Berlin'de bir araya geldiğini aktardı.

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Libya'daki son durumu görüştü.

Merkel ve El Nahyan'ın Libya'da bir kaç gün önce sağlanan ateşkesten memnuniyet duydukları ve taraflara kalıcı ateşkes konusunda anlaşma çağrısında bulunduklarını belirten Seibert, şunları kaydetti:

"Libya'da devlet kurumlarının yeniden inşası ve güvenlik sektöründe reform yapılması konusunda mutabık kaldılar. Buna terörizm ve aşırıcılığa karşı mücadele de dahildir. İkisi açısından da Libya'nın iç işlerine dışarıdan karışılmasının sonlandırılması, bunun için gerekli ön koşuldur."

Seibert, Merkel ve El Nahyan'ın görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki bir dizi konuyu da ele aldıkları bilgisini paylaştı.

