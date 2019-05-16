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Merkel, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra AB'de görev almayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Parti başkanlığından ayrılacağım ve 2021'de yeniden (başbakan) aday olmayacağım bağlamında söylediklerim geçerlidir. Yani, nerede olursa olsun, Avrupa'da da başka bir siyasi görevi almak için hazır olmayacağım"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği'nde (AB) bir görev üstlenmeyeceğini söyledi.

Merkel, Berlin'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı olarak daha iyi işleyen bir Avrupa için çabalarını artırmasının doğru olduğunu belirtti.

Alman basınında uzun zamandan beri kendisinin Avrupa Birliği'nde (AB) üst düzey bir görev alacağına ilişkin spekülasyonlarla ilgili sorulara cevap veren Merkel, "Parti başkanlığından ayrılacağım ve 2021’de yeniden (başbakan) aday olmayacağım bağlamında söylediklerim geçerlidir. Yani nerede olursa olsun, Avrupa’da da başka bir siyasi görevi almak için hazır olmayacağım." ifadesini kullandı.

Merkel, AB'ye üye tüm ülkelerde popülist akımların olduğuna işaret ederek, "Hepimiz bu konuda ayrı ayrı çaba sarf ediyoruz. Avrupa projesine çok daha dikkat etmek ve korumamız lazım." şeklinde konuştu.

Küresel sorunları kimsenin tek başına çözemeyeceğini belirten Merkel, "Her birimizin diğerine ihtiyacı var." dedi.

Merkel, tasavvur ettiği bir Avrupa için korkusuzca ama kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

Merkel, 6 ay önce parti genel başkanlığı ve 2021'de başbakanlık görevleri için yeniden aday olmayacağını açıklamış, aralık ayında düzenlenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) kurultayında Annegret Kramp-Karrenbauer Merkel’in yerine CDU Genel Başkanı seçilmişti.

Almanya ve Avrupalı bazı siyasetçiler de başbakanlık görevini bıraktıktan sonra Merkel’in AB'de üst düzey bir görev alabileceğini ifade etmiş, Alman basını da Şansölyenin AB Komisyonu Başkanı olabileceği spekülasyonları yapmıştı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Hollanda Başbakanı Mark Rutte

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