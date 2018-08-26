Merkel Batı Afrika turuna çıkıyor

Merkel'in gündeminde ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve göç sorununa çözüm arayışları var.Almanya Başbakanı Angela Merkel Çarşamba günü Senegal, Gana ve Nijerya'yı kapsayan üç günlük Batı Afrika turuna çıkıyor. Ekonomik bağları güçlendirme ve yasa dışı göçle mücadele konularının ele alınacağı ziyaretle ilgili Pazar günü yayınlanan videoda Merkel şu ifadeleri kullandı:

"Afrika'da birçok sorun var ve bazı insanlar çok ama çok zor şartlardan kaçıyor. Ancak diğer taraftan, Afrika ülkelerinin de ileride iyi bir pazar olabileceğini biliyoruz. Diğer ülkeler burada zaten çok aktifler."

Merkel büyük engellerle karşılaşan Senegal, Gana ve Nijerya'nın bölgedeki çatışmaların sonlandırılması için oynayabileceği role dikkat çekti. Almanya Başbakanı Merkel, "Onları özellikle ekonomik beklentiler konusunda desteklememiz gerekiyor" dedi.

Yatırım koşullarının mümkün mertebe güvenilir olmasının önemine değinen Merkel, Alman sanayi temsilcilerine de Afrika pazarına girme çağrısında bulundu.

Merkel'e Afrika ziyaretinde Alman ekonomi yetkilileri de eşlik edecek.