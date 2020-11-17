HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Merkel: Salgın kontrolümüzde değil

Merkel: Salgın kontrolümüzde değil

17.11.2020 13:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Merkel: Salgın kontrolümüzde değil

Almanya Başbakanı Merkel, başkent Berlin dahil bazı bölgelerde salgının kontrol altında olmadığını belirterek, kısıtlama kararlarında yavaş davranıldığı eleştirisinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınında durumun ciddiyetini sürdürdüğünü belirterek başkent Berlin dahil bazı bölgelerde salgının yayılma hızından büyük endişe duyduğunu ifade etti. Bu bölgelerde durumun kontrol altında olmadığını kaydeden Merkel, vaka sayılarındaki patlama yavaşlasa da rakamların hala çok yüksek olduğunu belirtti.

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi!Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi!

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'un düzenlediği ekonomi zirvesinde konuşan Merkel, salgın nedeniyle kamusal yaşama getirilen kısıtlamaların, görevi süresince aldığı en zor kararlar arasında bulunduğunu belirterek vatandaşlardan alınan kısıtlama önlemlerine anlayış göstermelerini istedi.

"KARARLARIN ALINMASINDA YAVAŞIZ"

Pazartesi günü eyalet başbakanlarıyla yapılan toplantıda tedbirlerin sıkılaştırılması kararının 25 Kasım'a ertelenmesini de eleştiren Merkel, kendisinin dünkü toplantıdan daha fazlasını beklediğini söyledi. Merkel, kararların alınmasında bazen yavaş davranıldığı eleştirisinde bulunarak her geçen günün önemli olduğunu ve tereddütün daha da fazla maliyete yol açtığını kaydetti. "Yoğun bakım yataklarının dolmasını beklersek çok geç kalmış oluruz" uyarısı yapan Merkel, koronavirüsle mücadelede en önemli konunun temaslıların takibi olduğunu vurguladı.

Alman nüfusunun yüzde 30 ila yüzde 40'lık bölümünün koronavirüs açısından riskli grupta yer aldığına dikkat çeken Merkel, korona önlemlerinin gevşetilebilmesi için yedi günlük dilimde 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısının 50'nin altına inmesi gerektiğini söyledi. Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bu sayı şu an 141.

AŞI ZORUNLU OLMAYACAK

Aşı çalışmaları konusunda da konuşan Merkel, aşı çalışmalarındaki ilerlemelerden memnuniyet duyduklarını belirterek, sunulacak aşıların en yüksek standartlara sahip olmasını sağlayacaklarını kaydetti. Merkel, aşılanmanın zorunlu tutulmayacağını da sözlerine ekledi.

Koronavirüsün ekonomiye etkilerine de değinen Merkel, salgın öncesinde sağlıklı durumda bulunan şirketlere kış aylarında da yardım için elden gelen tüm desteğin verileceğini kaydetti. Merkel, pandeminin kontrol altına alınması ve koronavirüs aşısının tedarikinde sorun yaşanmaması durumunda Alman ekonomisinde önümüzdeki yıl güçlü bir büyüme ivmesi beklediğini de belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
NYT: Trump İran'ın nükleer tesisine saldırmak istediNYT: Trump İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi
Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?Marmara Denizi'nde deprem olsa tsunami olur mu?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift camiden bu anonsu yaptırdı

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift camiden bu anonsu yaptırdı

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

13 yaşında zorla evlendirildi, kendisiyle yaşıt çocuklara bakacak

13 yaşında zorla evlendirildi, kendisiyle yaşıt çocuklara bakacak

NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor

NYT: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi

NYT: Trump İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi

Bolivya’da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi!

İnsanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi!

Bill Gates'ten ilginç açıklama: Nüdistlere benziyorlar

Bill Gates'ten ilginç açıklama: Nüdistlere benziyorlar

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul'da

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.