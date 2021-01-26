Merkel Biden’ı tebrik etti

Görüşmede liderler Covid-19 pandemisinin ancak yakın iş birliği üstesinden gelinebileceğinde ortaklaştı.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ı pazartesi günü telefonla arayarak başkanlık görevine başlaması sebebiyle tebrik etti. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in açıklamasına göre liderler görüşmede Covid-19 pandemisinin ancak yakın iş birliği yoluyla üstesinden gelinebileceğinde mutabık kaldı.

Görüşmede Afganistan ve İran gibi dış politik konuların yanı sıra ticaret ve iklim politikaları da ele alındı. Merkel Biden'a ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Paris İklim Sözleşmesi'ne geri dönme kararını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ayrıca Merkel'in Biden'ı pandemi koşulları izin verir vermez resmi ziyaret için Almanya'ya davet ettiği öğrenildi.

Joe Biden geçen hafta çarşamba günü yemin ederek başkanlık görevine başlamıştı. Biden Cuma günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador ile, cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile, pazar günü de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birer telefon görüşmesi yaptı.